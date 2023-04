Temps de lecture estimé : 1 minute

Qui paiera pour les catastrophes climatiques ?

EDF connait un lent déclin et on nous menace de coupures d’électricité. Les piscines, parce qu’elles coûtent trop cher, ferment. Décidément l’énergie est un sujet. Logiquement on nous parle de planification écologique. Quant à Patagonia, symbole de l’entreprise éco-responsable, son fondateur décide de la céder à des ONG environnementales.

Signe que l’on essaie de penser de façon constructive, on pousse les mots sobriété énergétique, sobre, made in France et gaspi.

L’économie est également touchée par par la guerre, inflation et pouvoir d’achat sont les deux mots clés de l’année. Commence en fin d’année de monter un nouveau sujet, celui des retraites. Même si on essaie de parler de capitalisme et solidarité, de finance solidaire et d’authenticité, les crises se succèdent et font peur. L’ère de l’argent facile semble finie. Hausse est aussi un mot refrain. C’est la flambée des prix. Avec l’expression nos chères pâtes, un peu d’humour essaie de se glisser dans tout cela, mais le cœur n’y est pas. Le piège du quoi qu’il en coûte se referme sur l’économie française.

Par ailleurs, on a entendu parler du «séisme de FTX. Au royaume des «cryptomonnaies, des cryptoactifs, de l’IA et de la tech, des chauds et froids ont eu lieu. Oui, il y a le succès de l’entreprise Onepoint et de son président David Layani qui fait de plus en plus la une des journaux, mais on est conscient que face à 8 milliards d’habitants et une crise climatique doublée d’une crise démographique, les mots comme effondrement ou pénurie ne sont plus ni impossibles, ni exagérés.

Hélas les mauvaises surprises se succèdent, le livre les Fossoyeurs dénonce le scandale des Ehpad et a fait beaucoup de bruit mettant ainsi le groupe ORPEA en difficulté. Ce n’est pas étonnant car la santé et la crise des hôpitaux reste un sujet préoccupant. D’ailleurs on essaie de nous dire que l’IA se placera au service de la santé. Mais, qui le croit ?