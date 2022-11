Temps de lecture estimé : 1 minute

Les cadres sont au bord de la crise sanitaire, en cette année 2021, on nous conseille toujours de prendre soin de nous car il y a des rebonds épidémiques réguliers. Le télétravail est toujours de mise et exacerbe les envies d’ailleurs, la volonté de lâcher prise et de plaquer Paris et les grandes villes.

À la clé l’éco-anxiété, ce nouveau mal-être s’ajoute à la peur sanitaire et le monde du travail semble déstabilisé et se cherche. Il y a pénurie de personnes, plate-formisation du travail. Les propos émis dans cet univers sont anachroniques. On pourrait dire qu’il y a inadéquation de l’offre et de la demande. À l’heure des PSE, des plans de départ, des liquidations bien des employeurs sont en pénuries de personnel et les questions les plus dissonantes sont posées : faut-il un revenu pour les moins de vingt-cinq ans ? Doit-on robotiser davantage ? Faut-il passer à la semaine de 28 heures ? Des mots-clés continuent toutefois de planer tels inclusion multigenres, revenu d’engagement, inclusion numérique, le ou la manager positif·ve, bref, on semble perdu. Et c’est sans doute pour ces raisons que Jeanne Bordeau fait traverser son tapis de mots par des personnages qui semblent être des somnambules.