Une femme mythique est morte, la reine Elisabeth II. Sa disparition signe un changement d’ère. Partout dans le monde, les femmes continuent de défendre leur cause et leurs libertés. Cette année on a entendu le cri de ralliement des combattantes iraniennes: Femmes Vie Liberté. Si de nouveaux sujets d’actualité apparaissent comme la sobriété ou la vie difficile des réfugiées ukrainiennes, de nombreux autres sujets profonds flottent dans le flux d’informations que l’actualité charroie chaque jour. On peut penser à la méta beauté comme à la baisse de fertilité, ou à la parité.

Cyberharcelées et toujours victimes de violences sexuelles certaines petites filles sont encore vendues et mariées à 5 ans ! Anachronique et dure à saisir, la vie des femmes l’est, car on peut aussi lire dans les féminins des sujets sur les fesses ou apercevoir des titres comme j’ai couché avec un copain de mon fils ou j’ai donné mes ovocytes à mon frère.

On nous dit chaque année que les hommes sont au bord de la crise de doute et l’on attend un homme nouveau. Tout semble déhiérarchisé quand on lit une question comme le vin féministe existe-t-il? ou de l’IVG à l’enceint.

Oui, tout est anachronique dans l’univers féminin, quand on voit qu’aux Etats-Unis dans certains Etats, les femmes ont dû se battre pour que le droit à l’avortement reste légal. Annie Ernaux a eu le prix Nobel car avec une littérature clinique, elle sait conter cette époque emplie pour les femmes de sensations contraires et violentes. Enfin, 2022 est l’année où nous aurons une femme Première ministre.

