Temps de lecture estimé : 2 minutes

Dans une époque où les enjeux géopolitiques sont à la fois cruciaux et inédits, nos dirigeants d’entreprises, parfois inspirés de mimétismes médiatiques, sont tentés par un vocabulaire martial pour exprimer leurs défis et mobiliser leurs équipes.

Face à la turbulence de l’économie, les métaphores guerrières s’imposent souvent comme un moyen de dramatiser des enjeux qui, bien que réels, sont parfois présentés avec une intensité opportuniste.

Ce langage n’est pas anodin ; il se veut dissuasif, valorisant le rôle des dirigeants comme véritables sauveurs putatifs de l’entreprise.

La guerre a en effet toujours été un thème omniprésent dans le discours des leaders. En qualifiant les défis économiques d’« affrontements » ou « de batailles à mener », ils installent une urgence et une mobilisation collective. « Nous faisons face à un ennemi redoutable, » déclarent certains, tandis que d’autres évoquent l’« envahisseur » qui menace de déstabiliser l’écosystème économique.

Ces expressions, bien que percutantes, mettent en lumière une dichotomie entre les forces du bien et du mal, où la direction devient le héros d’une épopée moderne. Ce langage guerrier ne sert pas uniquement à galvaniser les équipes ; il s’inscrit dans une stratégie plus large de dissuasion. En affublant les enjeux d’une gravité extrême, les dirigeants

cherchent ainsi à établir une ligne de démarcation claire : ceux qui suivent la direction, en témoignant d’efforts inébranlables, et ceux qui servent les intérêts de l’ennemi. Loin de favoriser une atmosphère collaborative, cette approche peut également engendrer une culture de la peur, où l’échec est synonyme de trahison.

Les conséquences de ce discours guerrier se ressentent dans la manière dont les entreprises abordent les défis. Lorsque chaque problème est présenté comme une bataille, les dirigeants risquent de négliger des approches plus nuancées, où la coopération et l’innovation remplacent l’affrontement.

Dans ce contexte, l’économie devient un terrain belliqueux plutôt qu’un espace

d’échange. La rhétorique guerrière occulte souvent la nécessité d’un changement de paradigme, où l’« ennemi » n’est pas l’alpha et l’oméga d’une stratégie d’entreprise. Néanmoins, malgré la tendance à dramatiser les enjeux, nous ne devons pas céder à un pessimisme ambiant. Si le langage guerrier peut sembler une voie tempétueuse, il existe une opportunité d’optimisme au sein de ces batailles. En réalité, les défis auxquels nous sommes confrontés peuvent également être considérés comme des chances de

transformation et d’innovation. C’est dans l’adversité que des solutions créatives émergent, et que des pratiques durables prennent forme.

Au lieu de voir un ennemi à abattre, envisageons ensemble la possibilité de tisser des alliances, de partager des connaissances et de cultiver une résilience collective. En promouvant un langage collaboratif au lieu de promouvoir celui de l’opposition, les dirigeants peuvent transformer l’économie, non pas en champ de bataille, mais en un écosystème fertile pour tous, plus inclusif, inspirant et durable.

En cultivant cet optimisme, les dirigeants deviennent des bâtisseurs d’avenir, celui où les entreprises ne sont pas perçues comme des champs de guerre, mais comme des espaces d’épanouissement, favorisant l’innovation et la solidarité.

Après tout, le véritable pouvoir d’un leader ne réside-t-il pas dans sa capacité à élever et à unir plutôt qu’à diviser ?