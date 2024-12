Temps de lecture estimé : 1 minute

Mais de quoi veut-il nous parler aujourd’hui ? Oui, j’avais envie de vous partager la vie d’un entrepreneur aveugle avec son assistante de direction.

Vaste sujet tant elle m’est nécessaire, tant elle m’est indispensable. Fidèle parmi les fidèles, mon assistante de direction m’a maintes fois évité la catastrophe.

Douce, vibrante, elle est toujours en phase avec mon état d’âme. Perspicace, elle devine bien souvent avant moi ce qui va m’arriver, défiant fréquemment la conscience du monde qui m’entoure.

Protectrice, elle est inconditionnellement toujours à la recherche d’un danger imminent, déterminée comme je le suis à me protéger de toute agression extérieure.

Infatigable, elle m’accompagne dans tous mes déplacements, qu’ils soient à pied, en métro, en train, en avion, en bateau, en taxi, et même en voiture, je vous rassure ce n’est jamais moi qui conduis…

Fidèle, ensemble nous ne faisons qu’un, et oui je peux affirmer être certain de n’être que le seul dans sa vie… Je suis pour mon assistante de direction véritablement sa raison d’être. Vaniteux penserez-vous, non, juste réaliste. Sans moi elle ne serait pas, et sans elle j’aurais bien du mal à exister, m’offrant une autonomie et une indépendance bien réelles.

J’aime à dire qu’elle est partie intégrante de mon costume, quand elle est avec moi plus de doute, elle affiche une partie non négligeable de ce que je suis, c’est un peu comme le port salut, quand elle m’accompagne c’est écrit dessus.

Je lui ai même donné un petit nom familier, ma Blanchette. Vous l’avez compris, il ne s’agit pas d’un humain mais d’un objet.

Si nos histoires nous montrent que parfois la vie ne tient qu’à un fil, la mienne pourrait vous raconter que la vie tient parfois à un tube : une canne blanche dont je peux affirmer que pour le moment aucune nouvelle technologie ne sait la remplacer. Quelle formidable invention !