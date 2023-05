Temps de lecture estimé : 1 minute

Le Made in France est plus que jamais à la mode. La crise sanitaire du Covid-19 a mis en évidence l’importance d’une industrie productive de proximité et notre dépendance à des usines délocalisées. Nous avons pris conscience que nous n’avions plus d’ateliers sur notre sol capables de fabriquer en quantité des masques, des respirateurs, du gel hydroalcoolique et tellement d’autres choses. Acheter local, acheter français est devenu tendance, y compris pour limiter le coût carbone d’une production qui s’est mondialisée.

Le patriotisme économique s’est doublé d’un combat pour le climat qui fait du produit français un must qui a le vent en poupe. Toutes les études démontrent que l’origine du produit est le deuxième critère de choix d’un consommateur. Pour autant, il est souvent difficile de s’y retrouver. Les marques ne garantissent plus les origines et le bleu blanc rouge sur un produit n’est en rien une preuve de son lieu de fabrication.

Il y a 12 ans, la certification « Origine France Garantie » a été imaginée pour répondre à ce besoin de transparence. Elle se développe gentiment grâce à l’engagement de chefs d’entreprises militants mais est concurrencée par toutes sortes d’appellations plus ou moins sérieuses. Ainsi, les fameux « French Days » qui se veulent être le pendant du Black Friday américain. Cette opération marketing est portée par des plateformes de e-commerce français, mais ne garantit en rien l’origine des produits mis en avant.

Il serait temps de mettre de l’ordre dans ce fatras de labels et d’opérations plus ou moins sincères pour que la nationalité d’un produit soit un élément aussi important et transparent que la nationalité d’un individu ! C’est le rôle de l’État que de garantir cette transparence, qui peut participer à un meilleur équilibre de notre balance commerciale et redonner le moral à nos entreprises victimes de l’inflation et de ses effets sur la consommation.

Une véritable carte d’identité pour les produits français est nécessaire. Elle permettrait aux consommateurs de choisir des produits fabriqués en France en toute connaissance de cause, tout en aidant les entreprises françaises à mieux se positionner sur le marché mondial. Le gouvernement doit donc prendre des mesures pour garantir cette transparence et encourager l’achat de produits locaux et français.