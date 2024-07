Temps de lecture estimé : 1 minute

Julie Lamy, responsable régionale financement à la CCI Paris Île-de-France



Est-il si simple d’accéder à des financements sur le territoire francilien ?

L’instabilité économique complique l’accès au financement pour les start-up et PME, avec une baisse de 41 % des levées de fonds en 2023. Le financement par capital n’est pas l’unique option, il existe diverses sources de financement non dilutives qui soutiennent les efforts d’innovation tout en préservant son indépendance. Le financement d’un projet repose souvent sur un équilibre subtil entre différentes sources sans règle fixe, chaque projet étant spécifique. Les aides directes (subventions ou avances remboursables), et les aides indirectes (crédits d’impôts), répondent à une variété de besoins selon les phases du projet. Il est crucial de vérifier l’éligibilité d’un projet et de choisir le bon dispositif, en tenant compte des engagements des opérateurs comme Bpifrance ou l’Ademe, des programmes nationaux comme France 2030, et de ne pas négliger les initiatives territoriales telles qu’Innov’up et PM’up Jeunes pousses industrielles.

Comment les CCI peuvent-elles accompagner les entreprises ?

Nous disposons d’une équipe dédiée opérant dans toute l’Île-de-France. En qualité d’acteur public, nous organisons chaque année de nombreux événements sur le financement et faisons bénéficier d’informations qualifiées aux chefs d’entreprises du territoire. Notamment la convention de financement Go Invest, le 10 septembre qui réunira au CNIT Forest, tous les acteurs publics et privés du financement, offrant une plateforme de rencontre pour les PME et start-up. Nous fournissons une première évaluation personnalisée aux dirigeants, avec la possibilité de prendre rendez-vous pour un diagnostic gratuit « 360° » financement. Le coeur de notre expertise est de proposer des prestations de conseil sur mesure pour mobiliser et combiner diverses sources de financement, publiques ou privées. Notre suivi vise à assurer une stratégie en accompagnant les dirigeants dans la croissance de leur entreprise.

Quels sont vos derniers succès ?

Inoé, spécialisée dans la production de combustibles biomasse, a été accompagnée par la CCI Paris IDF dans l’élaboration d’une stratégie de financement visant à faire évoluer l’entreprise vers un modèle industriel. Les financements levés : PM’up Jeunes pousses industrielles et le développement d’une filière de granulés en France, pour un montant global de l’ordre de 3 millions, ont été essentiels pour soutenir sa croissance et relever les défis environnementaux et industriels.