Carine Galli a interrogé Claire Revenu, directrice générale des Jeux de Paris chez Coca-Cola.



Coca Cola est partenaire officiel du relais de la flamme olympique et paralympique de Paris 2024, en quoi consiste ce partenariat ?

Pour Coca-Cola, les relais de la flamme olympique et paralympique sont un symbole fort d’ouverture, de partage et de transmission. Par définition, ces relais traversent le territoire.

Ils vont à la rencontre des Français et leur donnent accès à un moment unique et historique. L’accessibilité c’est aussi l’inclusion. Depuis sa naissance en 1886, l’inclusion est au coeur de l’ADN de Coca-Cola et chaque édition des JOP est l’occasion pour l’entreprise d’incarner sa mission de rassembler les gens à travers des émotions collectives.

En tant que parrain officiel, nous allons permettre à près de 1500 personnes d’endosser le rôle de porteurs de flamme. Le 15 janvier dernier, nous avons dévoilé les noms de nos premiers porteurs, des personnalités choisies pour leurs parcours de vie et leurs histoires singulières qui incarnent l’esprit olympique.

Pendant les relais, nous allons proposer des dispositifs uniques afin de rassembler des milliers de personnes partout en France. Nous avons défini une feuille de route avec l’ambition de laisser un héritage, d’avoir un impact auprès des communautés et pour les générations futures, et ce sur trois piliers : l’environnement, l’inclusion et les célébrations.

Les Jeux Olympiques de Paris 2024 se revendiquent comme les plus écologiques de l’histoire, le défi s’annonce immense pour votre groupe qui produit énormément de déchets : canettes, bouteilles en plastique… Comment le réussir ?

Nous avons travaillé pendant plus de 18 mois avec le Comité d’Organisation des JOP Paris 2024 et la Ville de Paris pour concevoir de nouvelles solutions. C’est tout notre modèle de distribution qui est en cours de transformation et nous accélérons cette transition pour Paris 2024. Concrètement, nous allons proposer différentes solutions adaptées aux besoins et aux possibilités techniques de chaque site :

-Près de 700 fontaines à boissons seront installées dans les points de vente pour le grand public, ainsi que dans les restaurants des villages Olympiques et Paralympiques accueillant notamment les athlètes et les volontaires.

-Des bouteilles en verre consignées seront distribuées dans les espaces d’hospitalité, dans certaines zones réservées aux athlètes et utilisées pour remplir les gobelets à destination du grand public sur plusieurs sites de compétition. Une fois vides, elles retourneront à l’usine, seront lavées et remplies à nouveau.

-Des bouteilles en plastique recyclé (pour le corps de la bouteille, hors bouchon et étiquette) seront utilisées, quand les conditions opérationnelles empêchent l’installation de fontaines. Toutes nos boissons seront servies dans des gobelets collectés, nettoyés et réutilisés, mis à disposition par Paris 2024.