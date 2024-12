Temps de lecture estimé : 1 minute

Sept jeunes sur dix pensent que la société française est injuste.

Dévoilé il y a quelques jours, le baromètre sur l’inégalité des chances perçue par les 12-30 ans confirme la gravité du diagnostic : malgré ses formidables atouts, la France malmène ses jeunes. Et quand on constate que 48 % des jeunes vivant au sein d’un quartier populaire ont dû changer leur CV pour décrocher un entretien d’embauche, on se pose la question : comment permettre à chacun, quelle que soit son origine sociale, territoriale ou culturelle de trouver sa juste place ?

En tissant de nouvelles alliances pour un changement systémique. Éducation, emploi, santé etc. : force est de constater que la politique publique n’est pas à la hauteur pour s’attaquer aux racines de l’assignation sociale. Si l’État doit faire beaucoup, il ne peut pas tout. Dès lors, hybridons nos forces pour une égalité des chances EFFECTIVE ! Celles des entreprises de plus en plus soucieuses de s’investir dans la résolution des problématiques sociétales et sociales et de développer leur attractivité. Celles des associations spécialisées, proches de leurs bénéficiaires et capables d’innover au service de l’impact.

L’hybridation c’est le modèle d’avenir de l’Ascenseur, qui fêtait jeudi 5 décembre dernier ses 5 ans. Avec le soutien de partenaires privés, ce collectif de 100 associations accompagne chaque jour des milliers de jeunes, urbains comme ruraux, sur le chemin de leurs études, de leur insertion professionnelle etc.

Avec une ligne de conduite partagée : conjuguer ses forces plutôt que saupoudrer ses moyens.