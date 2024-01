Temps de lecture estimé : 2 minutes

Crainte d’une croissance globale ralentie selon la Banque mondiale · Une hausse du PIB mondial en baisse, pour la troisième année consécutive. La Banque mondiale table ainsi sur + 2,4 % de croissance. Un chiffre évidemment altéré par les conflits géopolitiques qui minent l’économie mondiale. Toutefois, les experts de l’institution de Washington soulignent une bonne résilience face aux fléaux : « L’économie mondiale est en meilleure position qu’elle ne risquait de l’être et a évité une récession mondiale principalement du fait de la solidité de l’économie américaine ». Crainte pour l’avenir ? Il faut éviter que « les années 2020 ne deviennent une décennie d’opportunités manquées », prévient le chef économiste de l’institution, Indermit Gill. Relevons le défi, même si le géant chinois, moteur de la croissance, semble aujourd’hui essoufflé.

Nomination d’Attal : qu’en pense Larcher ? · Il aurait pu être le Premier ministre d’un gouvernement d’union républicaine. Gérard Larcher assure qu’Emmanuel Macron ne lui a jamais fait cette proposition. Alors, que pense le Président du Sénat du jeune Gabriel, finalement nommé ? « L’hyper-présidentialisation sera le premier problème d’Attal », confie l’homme de Rambouillet à nos confrères du Figaro. Ce qu’il a envie de lui dire ? « Passez aux actes ! Il est temps d’arrêter les annonces, les discours… Le pays attend des solutions et ne peut pas continuer ainsi, sans réponses, en dérive financière ». Invité de Bonjour La Matinale TF1, Gérard Larcher s’amuse à comparer son profil à celui du jeune leader. « Gabriel Attal et moi, on n’a pas le même profil, je suis plus proche du vôtre, Bruce Toussaint ». Plutôt rond qu’androgyne, donc.

Île-de-France : 100 % télétravail durant les JO ? · C’est une recommandation ferme de Valérie Pécresse et Clément Beaune. Les salariés franciliens qui le peuvent sont priés par les autorités de télétravailler durant les JO. Cela afin de décongestionner les transports en commun. Acceptable ? En ce début d’année, les DRH des grandes entreprises planchent sur une organisation aux airs de casse-tête… Passer en « full remote » (sic) c’est-à-dire le 100 % télétravail, imposer des congés aux salariés et fermer le ban durant la période ou encore faire comme si de rien n’était… Chaque solution est étudiée. La mairie de Paris va ainsi annoncer son plan dans les prochains jours.

France : léger rebond de la production industrielle · Cela n’est pas encore le grand soir, mais c’est peut-être l’aube timide d’un nouvel essor. En novembre dernier, la production industrielle augmente de + 0,5 %, mieux qu’en octobre (+ 0,3 %) et qu’en septembre (+ 0,2 %). Si la production se porte bien dans le domaine de l’énergie (+ 1,8 %) ou les biens d’équipement (+ 2,8 %), elle fait grise mine dans la construction (- 1 %) ou l’industrie automobile (- 5,5 %). Des chiffres dévoilés par l’Insee. Roland Lescure, ministre délégué à l’Industrie, fait du relèvement productif un enjeu très politique. Le 4 janvier, il indiquait sur France Inter : « Ce qui compte, c’est que tous les ans, on crée plus d’usines qu’on n’en ferme. L’industrie, c’est une arme anti-colère, une arme anti-Rassemblement national ».

Retour sur la Lune prévu en 2026 · La Nasa entend renouer avec le rêve américain – aujourd’hui en miettes – et installer une « présence durable » sur la Lune. La mission Artemis, officiellement chargée de préparer cette conquête, mise officiellement sur la date de 2026. « Nous ajustons notre calendrier, pour viser Artemis-2 en septembre 2025, et septembre 2026 pour Artemis-3 », a déclaré le patron de la Nasa, Bill Nelson. Au-delà d’un formidable coup de com’, les États-Unis d’Amérique espèrent faire de cette présence lunaire l’étape clef vers la planète Mars.

crédits : shutterstock