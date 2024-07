Vite compris le 8 juillet

Temps de lecture estimé : 2 minutes

L’absentéisme en baisse ! • Le Groupe APICIL vient de publier les résultats de la troisième édition de son Observatoire des arrêts de travail. Il en ressort que sur l’année 2023, l’absentéisme est en baisse par rapport à 2022 et atteint 5,17 %. Le taux reste toutefois supérieur au niveau de 2021 (5 %). Dans le détail, les populations les plus touchées par l’absentéisme restent les salariés les moins qualifiés (taux d’absentéisme de 8,07 %), les seniors (6,09 %), les travailleurs qui ont plus de 10 ans d’ancienneté (6,02 %) et les femmes (5,95 %).

Quelle reconversion pour les anciens militaires ? • À l’occasion du 14 juillet, le cabinet de recrutement [Pépite.] dévoile les résultats d’une étude qui porte sur plus de 2 100 anciens militaires en France. L’entreprise s’est penchée sur leurs reconversions : ils sont 30 000 militaires par an à quitter les rangs de l’armée, mais que font-ils ? Toujours selon [Pépite.], ils seraient 36 % à s’orienter vers des métiers de la logistique et du transport. 31 % d’entre eux recherchent des postes dans les métiers du service en entreprise. À noter que 90 % de ces anciens militaires cherchent avant tout un poste en CDI.

Mauvaise récolte de blé en vue ! • En France, la pluie, le retard de semis et les mauvaises herbes invasives devraient faire chuter la production de blé. Selon l’interprofession des céréales Arvalis, ce sont 13 % de la moisson qui pourraient manquer. Jean-François Loiseau, président d’Intercéréales, concède que l’année 2024 est « extrêmement difficile ». Cependant, il se veut rassurant : les résultats seront moins catastrophiques qu’en 2016. Cette année-là, la récolte avait chuté à 27,6 millions de tonnes. Certaines prévisions officieuses des cabinets de courtage penchent pour une moisson aux alentours de 29 à 30 millions de tonnes cette année.

La « cyber-épée » de Damoclès • Selon la dernière étude réalisée par Cloudflare, 56 % des entreprises françaises sont certaines de subir une cyberattaque dans l’année à venir. Parmi elles, seulement 27 % se sentent assez armées pour s’en défendre. Le spécialiste de la connectivité Cloudflare rappelle aussi que le contexte politique actuel « n’a fait que renforcer le statut de cible de la France » dans cette cyberguerre.

SOS : détresse psychologique ! • Le treizième baromètre du cabinet Empreinte Humaine x Opinion Way est formel : 42 % des salariés français seraient en détresse psychologique. Ce chiffre inquiétant est toutefois en baisse de six points par rapport à octobre 2023. Le taux de détresse élevée reste, quant à lui, stable à 15 %. La situation demeure préoccupante, d’autant plus que les 18-29 ans sont particulièrement concernés (taux de détresse élevée à 28 %) tout comme les télétravailleurs à 100 % (26 %).

crédits : shutterstock