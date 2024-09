Temps de lecture estimé : 1 minute

La newsletter d’EcoRéseau Business reprend ce lundi 2 septembre. Toujours quotidienne mais thématisée.

Chers lecteurs, ou vous qui nous découvrez,

Je suis ravi de vous dévoiler notre toute nouvelle lettre quotidienne. Avec toujours la volonté d’apporter des informations positives dans un langage de solutions et afin de tenter de répondre au mieux à vos besoins, quels qu’ils soient.

Avec un design rafraîchi, nous vous proposerons désormais un contenu axé sur une thématique différente chaque jour :

« Économie & Société » le lundi ;

« Business & Tech » le mardi ;

« Transition(s) & RSE » le mercredi ;

« RH & Leadership » le jeudi ;

« Art de vivre & Patrimoine(s) » le vendredi.

Cette newsletter « nouvelle formule », vous la recevrez toujours gratuitement. Cependant, au sein de cette sélection d’articles : certains seront gratuits, d’autres payants. Plusieurs possibilités s’offrent à vous : continuer à découvrir une partie des articles gracieusement ; payer certains articles à l’unité ; ou enfin vous abonner* à l’ensemble de notre contenu digital.

(*Si vous êtes convaincu par notre offre éditoriale, nous vous proposerons d’ici à la fin du mois une contribution sans engagement. Cette somme, avant tout symbolique, participera à notre liberté de ton et notre indépendance. Elle contribuera aussi à la poursuite de notre développement.)

Bien entendu, pour bien commencer cette rentrée et surtout vous laisser le temps de nous « apprécier », vous bénéficierez d’un accès libre et gracieux à l’ensemble de notre contenu digital tout au long du mois de septembre.

Avec plus de profondeur, d’analyse, de conseils pratiques et d’avis d’experts, j’espère que cette lettre quotidienne et thématisée vous apportera ce dont vous avez besoin pour avancer, travailler, réfléchir, rêver ; et à toutes et tous, je vous souhaite une excellente rentrée.

Merci de votre fidélité, merci à nos nouveaux lecteurs et avec tout mon optimisme,

Jean-Baptiste Leprince

Fondateur et directeur de la publication