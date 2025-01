Temps de lecture estimé : 2 minutes

Le Cercle EcoRéseau sera lancé le lundi 27 janvier

Chers lecteurs, ou vous qui nous découvrez,

Toute la rédaction d’EcoRéseau Business vous adresse ses vœux les plus sincères pour cette nouvelle année.

Certes 2025 sera encore jalonnée de difficultés, de montagnes à franchir, de problèmes ici et là. Nous le savons. Et d’autres viendront malheureusement bousculer notre quotidien.

Nous continuerons néanmoins, de notre côté, à mettre en lumière ces femmes, ces hommes et ces entreprises qui témoignent de cette France qui ose et entreprend. Il y a tant d’exemples à suivre, de talents et d’innovations qui peuvent changer positivement notre société que nous ne pouvons passer à côté.

Donc oui, nous restons optimistes et sommes prêts à relever les défis que nous trouverons sur notre chemin. Avec tous ceux déjà à nos côtés, et ceux qui nous rejoindront.

Comme à chaque rentrée, votre magazine économique et entrepreneurial vous propose son lot de nouveautés et d’innovation.

D’abord, la création du Cercle EcoRéseau. Pensé comme un lieu d’échange, de collaboration et d’influence, nous souhaitons incarner des valeurs fortes : l’entrepreneuriat audacieux, le pouvoir de l’influence positive et l’importance d’un réseau solide. Avec des rencontres exclusives et des événements soigneusement choisis, nous ferons en sorte de proposer une expérience singulière pour les leaders, entrepreneurs et décideurs. Bref, c’est bel et bien ICI qu’il faut être – inspirer, connecter, influencer.

Le premier événement aura lieu le lundi 27 janvier. Avec un invité d’honneur qui incarne tant de courage, de résilience et d’optimisme : Philippe Croizon. Et ce, comme pour chaque événement de ce Cercle, au sein du Pavillon Ledoyen tenu par un homme de convictions, de talent et dont la résilience est tout aussi incontestable, le chef multi-étoilé Yannick Alléno.

Parmi nos autres grands rendez-vous, nous avons le plaisir de vous confirmer la tenue de nos Trophées Optimistes 2025, organisés en lien avec la CCI Paris-Île-de-France. La cérémonie de remise de prix, sous le parrainage du ministère de l’Économie et des Finances, se tiendra le jeudi 20 mars à l’hôtel Potocki, à Paris.

Enfin, un grand merci à vous tous pour votre fidélité toujours grandissante. Notre nouvelle formule, toujours quotidienne mais thématisée, née en septembre vous a plu. Nous avons le plaisir de vous proposer un nouveau rendez-vous, « Réflexions artificielles », où nous sollicitons l’IA sur l’une de nos thématiques… Laquelle vous répondra de façon synthétique et décalée !

N’oubliez pas d’entreprendre, d’innover, et de positiver.