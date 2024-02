Vite compris le 29 février

Temps de lecture estimé : 2 minutes

Une gamme « premier prix » chez Lidl • Une enseigne discount qui lance une gamme « premier prix », c’est étonnant. Pourtant, le groupe de magasins allemand vient bien d’entamer la conception de nouveaux produits. Ils les qualifient cette fois-ci de « mini prix ». Visiblement, en marketing, l’excès de superlatifs est une notion inconnue… Pour Lidl, l’idée est de coiffer au poteau Leclerc et leur marque Eco+ qui monte en puissance. Le géant de la distribution n’a fait que de gagner des parts de marché sur les plates-bandes de Lidl ces dernières années. Un constat intolérable pour Michel Biero, président de Lidl France, qui compte bien reprendre ce qui lui est dû : « On s’aligne sur les prix et on ne pourra pas dire que Lidl est plus cher que les premiers prix qui sont moins qualitatifs que nos marques de distributeurs », tonne-t-il.

Les Coréens ne font plus d’enfants • Ils avaient déjà le taux de fécondité le plus bas du monde mais ils continuent à battre des records. En 2023, selon Statistics Korea, le taux de fécondité est passé à 0,72 enfant par femme sud-coréenne en moyenne. Il s’agit du seul pays membre de l’OCDE à avoir un taux en deçà de 1. Pourtant, l’exécutif sud-coréen a investi plusieurs milliards de dollars pour inverser la tendance, et ce depuis 2006. Mais rien n’y fait, le pays vieillit et tend vers l’extinction nationale. Des mesures pour rendre plus facile l’accès au crédit et construire de nouveaux logements sociaux sont en cours d’étude. À voir si cela suffira.

Une fonderie Safran en Bretagne • Le groupe aéronautique Safran va implanter à Rennes un nouveau site. « Safran Turbines Airfoils » débarque ainsi en terre bretonne pour assurer la production de moteurs militaires de l’entreprise. Cette fonderie sera opérationnelle en 2027 et devrait employer 200 personnes dans la région. « L’implantation de Safran Turbine Airfoils (en Bretagne) est une décision stratégique qui témoigne de notre soutien à la souveraineté nationale et à la renaissance industrielle de la France », souligne Olivier Andriès, directeur général du groupe aéronautique.

« Oui, je peux devenir cheffe d’entreprise » • Du 8 mars au 8 avril l’événement des 30 jours de la franchise revient avec un tout nouveau programme. Cette initiative inspirante, et portée par la plate-forme Reconversionenfranchise.com s’adresse aux femmes « qui souhaitent créer leur entreprise et devenir indépendantes sans jamais être seules ». Elles auront ainsi toutes les clés pour se lancer en franchise, notamment dans des réseaux engagés. Plus d’informations sur le programme ici.

Pas de visites médicales obligatoires pour les conducteurs • Le projet était le suivant : une visite médicale obligatoire tous les 15 ans pour s’assurer que les automobilistes sont toujours aptes à la conduite. Mais le Parlement européen a rejeté cette proposition initiée par la députée française Karima Delli. « Le texte a été vidé de tout ce qui était ambitieux pour la sécurité routière », fustige-t-elle. Cette question relèvera donc du choix individuel des états membres. L’Italie ou le Portugal l’exigent déjà par exemple.

crédits : shutterstock