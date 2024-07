Vite compris le 11 juillet

Temps de lecture estimé : 2 minutes

Dyson va mal • Le groupe britannique Dyson vient d’annoncer le licenciement d’un millier de personnes au Royaume-Uni, soit un tiers de ses effectifs dans le pays. L’idée vise à réduire ses coûts alors que côté bénéfices, les chiffres sont moins glorieux qu’ils l’eurent été. « Nous avons connu une croissance rapide et, comme toutes les entreprises, nous réexaminons régulièrement nos structures mondiales pour nous assurer que nous sommes prêts pour l’avenir », tempère pour autant Hanno Kirner, le directeur général de Dyson. L’homme d’affaires et son groupe ont largement pâti de l’inflation en Europe. Ils veulent maintenant s’attaquer au marché asiatique pour reprendre un nouveau souffle.

Keolis se dédouble au Canada ! • Il aura fallu deux acquisitions à la filiale de la SNCF pour doubler sa présence au Canada. En ingérant deux divisions de Student Transportation of America, Keolis s’offre un nouveau parc de 550 bus, lesquels génèrent environ 80 millions d’euros de chiffre d’affaires par an. « Il s’agit d’une étape importante dans notre stratégie de développement à l’international. […] Elle nous permet de renforcer notre présence au Canada et d’étendre notre expertise et nos services à de nouvelles régions prometteuses », souligne Marie-Ange Debon, présidente du directoire de Keolis.

La Chine passe tout près de la déflation • Dans l’Empire du milieu, on vit l’économie à rebours. Quand toutes les principales places mondiales se battent contre l’inflation, la Chine espère, elle, voir remonter ses prix. La déflation qu’elle redoute serait le signe d’une économie qui tourne au ralenti et d’une demande intérieure très faible. Deux symptômes déjà bien ancrés dans cette Chine qui attend désespérément sa relance depuis plus d’un an. En juin, l’indice des prix à la consommation chinois s’établissait à +0,2 %, soit tout près d’un résultat négatif. Il s’agit du rythme le plus faible depuis mars. Le risque est donc bien réel.

Stellantis de retour dans le vert ! • Au premier semestre de 2024, Stellantis renoue avec la croissance grâce à une hausse de 0,9 % de son volume de ventes dans 29 pays européens. Le constructeur peut l’expliquer par le lancement à succès de plusieurs nouveaux modèles de véhicules. La Citroën e-C3 et le Peugeot e-3008 en sont de bons exemples.

Alstom décroche un gros contrat ! • L’industriel français a signé un accord-cadre de 2,8 milliards d’euros à Hambourg (Allemagne) pour des métros. Le contrat porte sur la livraison de 374 nouvelles rames. « Ce contrat est une étape importante pour Alstom. […] Ces nouvelles rames de métro répondent à la demande croissante de mobilité et envoie un signal international en faveur de la mobilité intelligente et verte », s’est félicité Müslüm Yakisan, président de la région D-A-CH chez Alstom. Les premières livraisons sont prévues en 2028.

crédits : shutterstock