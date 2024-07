Temps de lecture estimé : 2 minutes

La Grèce vers la semaine de… 6 jours ⸱ Depuis le 1er juillet en Grèce, une loi autorise les entreprises du secteur privé à proposer à leurs salariés de faire des semaines de 48 heures sur six jours. Ou alors de travailler deux heures supplémentaires sur cinq jours. En contrepartie, les salariés bénéficient alors d’une majoration de 40 % lors du sixième jour travaillé. Travailler beaucoup plus pour gagner plus, en somme… Le gouvernement conservateur du Premier ministre Kyriakos Mitsotakis (Nouvelle Démocratie) estime qu’il n’y a pas le choix face à la pénurie de travailleurs qualifiés qui touche la nation grecque, conséquence d’une dénatalité alarmante. De surcroît, 500 000 Grecs se sont expatriés depuis la crise financière de 2011. Les syndicats qualifient la nouvelle mesure de « barbare ».

« On a perdu un trimestre de croissance » assure Asselin ⸱ L’instabilité politique se paye cash. C’est en tout cas l’avis de François Asselin, président de la CPME. Selon le principal représentant des PME françaises, avec la dissolution, « on a perdu un trimestre de croissance qu’on ne rattrapera pas ». Un discours de vérité que le syndicaliste poursuit avec vergogne et pédagogie, sur BFM Business : « Dans un environnement instable, peu lisible, un entrepreneur se met en mode pause. » François Asselin conclue son exposé par un coup de gueule qui sera sans doute partagé par l’immense majorité des patrons de France : « Tout le monde se fout de l’économie alors que c’est la réalité. » Et d’affirmer cette évidence : « L’entreprise est la colonne vertébrale de ce pays. »

RATP : Castex prolongé jusqu’à nouvel ordre ⸱ Il tiendra bel et bien la barre des JOP. Jean Castex, PDG de la RATP (que d’acronymes !) sera « chargé de l’intérim des fonctions de président-directeur général » et ira donc au-delà de son mandat, censé échoir ce 22 juillet. En effet, il était peu probable que la prochaine Assemblée ait le temps de l’auditionner en vue de sa reconduction avant cette date butoir. Chose peu courante, le syndicat FO se félicite de cette décision dans un communiqué louangeur à l’égard de l’ancien maire de Prades (Pyrénées Orientales). Voyez plutôt : « Après plusieurs années de disette tant sur le dialogue social que sur la reconnaissance de nos métiers, nous avons réussi avec le PDG actuel à restaurer un dialogue social responsable pour le bien des salariés et de l’entreprise. »

Le parlement gallois veut rendre illégal le mensonge en politique ⸱ Celwydd. Voici comment se prononce le mot « mensonge » en gallois. Le Parlement du Pays de Galles (nation constitutive du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord) entend faire voter, d’ici à 2026, une loi interdisant à ses membres de mentir publiquement. « Les candidats reconnus coupables de tromperie délibérée, par le biais d’un processus judiciaire indépendant » précise ainsi le conseiller général du gouvernement travailliste, Mick Antoniw. Salutaire ou orwellien ? Chacun aura son avis sur cette petite révolution politique.

Roland Dumas meurt à 101 ans ⸱ Roland Dumas fut une figure élégante de la politique. Sa culture, son art de la séduction, son goût du scandale aussi, étaient hors de pair. Contrairement à beaucoup à gauche, il n’avait pas peur de déplaire et se moquait comme d’une guigne des jacasseries du microcosme. Homme-lige de François Mitterrand, dont il fut le ministre des Affaires étrangères, il participa à la conception du traité de Maastricht. La visite de son appartement de l’île de la Cité, ancien atelier de Camille Claudel, était un incontournable de toute vie mondaine. Quelques secrets de notre République disparaissent avec ce mystérieux personnage qui fut avant toute chose un résistant de Dordogne.

