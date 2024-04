Vite compris le 29 avril

Temps de lecture estimé : 2 minutes

Shein dans le viseur de l’UE • La Commission européenne a une nouvelle cible ! Vendredi 26 avril, le géant chinois du prêt-à-porter Shein a été ajouté à la longue liste des plates-formes en ligne qui devront se soumettre à des contrôles renforcés par le DSA. Ces règles plus strictes, auxquelles Shein devra se plier, s’imposent pour « protéger les consommateurs des contenus illégaux ». La Commission européenne devient alors le « gendarme numérique » au service de sa population, et notamment des mineurs. À ce titre, les plates-formes de prêt-à-porter exclusivement en ligne – qui ciblent souvent les jeunes générations – vont maintenant devoir montrer patte blanche.

L’inflation américaine en hausse au pire moment… • À quelques jours de la prochaine réunion de la FED ! La hausse des prix a accéléré à 2,7 % sur un an en mars, contre 2,5 % en février. Les analystes tablaient sur une accélération à 2,6 %, selon le consensus de Market Watch. Une déconvenue qui enterre presque entièrement les espoirs de voir la FED desserrer sa politique monétaire lors de sa réunion de demain et mercredi. Les taux directeurs états-uniens devraient rester hauts, à 5,5 %. Patience !

L’optimisme de Saint-Gobain a ravi les investisseurs • Le premier trimestre est encourageant ! Et l’industriel en avait bien besoin après des résultats moroses sur l’année 2023. D’ailleurs, la direction estime que Saint-Gobain a atteint plusieurs points d’inflexion et que, par conséquent, le plus dur est derrière eux. Attention toutefois, ces nouveaux résultats publiés vendredi restent en baisse de 8,5 % en données comparables. Mais avec ses 11,36 milliards d’euros de chiffre d’affaires, l’entreprise fait tout de même mieux qu’espéré par le consensus. On entrevoit alors un léger espoir, bien colporté par l’entreprise elle-même qui assure que sa marge d’exploitation sera « à deux chiffres » en 2024. L’action prenait ainsi plus de 6 % vendredi.

Jack Dorsey, debout contre la « Nvidia dépendance » • Le fondateur de Twitter aurait-il une nouvelle idée révolutionnaire ? Après avoir créé l’un des réseaux sociaux les plus utilisés, Jack Dorsey s’est penché sur le monde des cryptos. Et sa nouvelle idée pourrait bien chambouler le marché. Aujourd’hui, les sociétés de minages utilisent toutes la même carte graphique « Geforce RTX », estampillée Nvidia. Alors, l’entrepreneur à succès veut créer un nouveau système d’architecture spécialisé dans le minage pour challenger ce monopole. Et à l’heure ou la halving sur le Bitcoin va diviser par deux la rémunération des mineurs, cette nouvelle technologie pourrait permettre aux entreprises du secteur de continuer à miner rapidement et conserver leurs marges. Astucieux.

France Travail rend agressif • Les agressions et incivilités envers le personnel de France Travail commises par des inscrits est en hausse de 12 % sur 2023. D’après un document interne repris par l’AFP, l’an passé, près de 16 000 signalements d’agressions au cœur des 900 agences nationales ont été relevées. Contre 14 200 en 2022. Dans le détail, les incivilités verbales ont augmenté de 8 %. Quant aux agressions physiques le nombre reste plus ou moins stable. Elles ne représentent que moins de 1 % de la totalité des signalements.

crédits : shutterstock