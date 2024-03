Temps de lecture estimé : 3 minutes

Paris 2024 : un budget olympique… en quête d’équilibre • Le premier président de la Cour des comptes française, Pierre Moscovici, estime que les Jeux de Paris pourraient s’élever entre trois et cinq milliards d’euros d’argent public. Celui-ci a alors souligné l’incertitude entourant le coût total des Jeux. Il déclare d’ailleurs que la Cour des comptes procédera à une vérification après l’événement. Ainsi, bien que Pierre Moscovici minimise l’impact des JOP sur le déficit public, il reconnaît que le montant exact reste flou. De plus, des primes récentes accordées aux policiers, d’une valeur de 1 900 euros chacune, pourraient significativement augmenter la facture publique de 500 millions d’euros. Actuellement, la facture provisoire des Jeux, combinant fonds publics et privés, atteint environ 9 milliards d’euros. Quatre mois avant l’événement, le comité d’organisation sollicite même la région Île-de-France pour financer les déplacements de 200 000 accrédités.

Le déficit sous contrôle ? Bruno Le Maire reste optimiste • Bruno Le Maire, ministre de l’Économie, réaffirme son engagement à ramener le déficit public français sous les 3 % d’ici à 2027, et ce, sans recourir à des augmentations d’impôts. Cette déclaration intervient après la confirmation par l’Insee d’un déficit public à 5,5 % du PIB au lieu des 4,9 % prévus. La raison s’explique principalement par des recettes inférieures aux attentes. Le ministre souligne de son côté, une baisse plus rapide que prévu de l’inflation, entraînant une perte de recettes de 21 milliards d’euros. De plus, il s’oppose fermement à toute augmentation d’impôts sur les Français, mais reste ouvert à une augmentation de la contribution des énergéticiens. Enfin, le ministre annonce également son intention d’exiger des propositions d’économies de la part des opérateurs de l’État pour maîtriser les dépenses publiques.

Atos : des Jeux olympiques en or, des finances dans le rouge • Atos, groupe informatique français, en difficulté financière, cherche à restructurer sa dette avant juillet, et ce, tout en assurant son rôle crucial dans les Jeux olympiques de Paris. Impliqué dans une conciliation avec ses créanciers, Atos dispose de 2,4 milliards d’euros en trésorerie, suffisant jusqu’à un éventuel accord. Pourtant, ces résultats annuels ont révélé une perte nette de 3,4 milliards d’euros en 2023, influencée par une dépréciation d’actifs. Malgré cela, Atos garantit un service sans faille pour les Jeux olympiques. Cependant, ses plans de restructuration, y compris la division en deux entités, rencontrent des obstacles, avec des désaccords notables au sein de la direction et avec les actionnaires. Les incertitudes persistent donc quant à l’avenir du groupe, bien que le gouvernement français se soit engagé à protéger ses activités stratégiques.

Menaces d’attentat : les lycées du sud restent vigilants • Des dizaines de lycées du sud de la France ont été la cible de menaces d’attentat dans la nuit de lundi à mardi, entraînant de nombreuses évacuations et vérifications de sécurité. Les menaces ont été transmises via les espaces numériques de travail reliant enseignants, élèves et parents. La région Provence-Alpes-Côte d’Azur a donc suspendu son ENT, Atrium, pour éviter la propagation des messages « islamistes et terroristes ». Dans l’académie de Nice et ses environs, une trentaine de lycées ont été touchés. Des inspections de sécurité sont actuellement en cours, avec un renforcement des patrouilles autour des établissements. Le président régional, Renaud Muselier, promet quant à lui des dépôts de plainte et des sanctions sévères contre les auteurs d’alertes abusives.

Qiara propose son système d’alarme connecté aux abonnés Freebox • La start-up française Qiara révolutionne la sécurité domestique en proposant son système d’alarme connecté. Innovant, simple à installer et sans engagement, ce système offre dès aujourd’hui une remise exclusive de 20 % pour les abonnés Freebox. Doté des dernières technologies, il intègre l’intelligence artificielle pour une détection précise des événements et un réseau IoT de pointe assurant une sécurité continue en cas de coupures de courant ou de perturbations Internet. L’installation, rapide et autonome, se fait via l’application mobile Qiara, garantissant une expérience fluide. Ainsi, ce partenariat illustre pleinement l’engagement de Qiara à équiper un million de foyers d’ici à cinq ans, et ce, avec la confiance de Free et son fondateur, Xavier Niel.

crédit : shutterstock