Fraude à l’Assurance maladie • 466 millions d’euros. C’est le bilan dressé par l’Assurance maladie des fraudes sur l’ensemble de l’année 2023. Un chiffre 50 % supérieur à celui de l’année dernière. Paradoxalement, l’institution s’en félicite : « Ce bilan est le résultat d’une stratégie anti fraudes qui fait ses preuves, avec une accélération des contrôles et un renforcement constant des moyens humains et techniques », indique-t-elle. Pour les années à venir, l’Assurance maladie compte bien continuer cette traque aux fraudeurs. Par exemple, 300 nouveaux agents dévolus à cette mission doivent être recrutés pour la période 2023-2027, dont parmi eux, 60 cyber-enquêteurs.

Les enseignes qui font vibrer les Français • Le classement des enseignes préférées des Français réalisé par EY Parthenon fait état d’un trio de tête que l’on commence à croire indéboulonnable. Pour la troisième année consécutive Decathlon, Leroy Merlin et Action composent le podium. Ce classement nous enseigne que les prix pratiqués par les enseignes ont un impact direct sur leur popularité. Et ce, plus que jamais. D’autres facteurs entrent aussi en jeu comme la RSE ou encore l’expérience en magasin.

La justice ne donnera pas raison à TotalEnergies • Alors que le groupe pétrolier avait porté plainte pour « diffusion d’informations trompeuses » contre Greenpeace, la justice française annule la procédure. L’ONG accusait TotalEnergies de « sous-estimer son empreinte carbone » sur l’année 2019, ce qui n’a évidemment pas plu au pétrolier. Après le lancement d’une procédure, le tribunal judiciaire de Paris a déclaré qu’il n’était pas en mesure « de connaître avec exactitude la liste précise de chacune des informations dont TotalEnergies considère qu’elles sont fausses ou trompeuses ». Cette décision sonne donc la fin d’une affaire gagnée, en apparence, par Greenpeace.

Le retour du vin australien en Chine • Une querelle réglée à l’amiable ! Depuis six ans, en Chine, le vin australien se payait cher. Très cher. Et pour cause, la surtaxe avait atteint des sommets, jusqu’à plus de 218 % sur certaines bouteilles australiennes. La Chine se vengeait alors d’un coup dans le dos porté par Canberra en 2018. Cette année-là, le gouvernement australien avait été le premier pays à exclure le groupe télécoms chinois Huawei de toute participation au réseau 5G du pays. Ni une ni deux, les relations entre les deux pays s’étaient envenimées. Et les producteurs de vins en avaient été de sérieux dommages collatéraux. Mais heureusement, après six ans de rancœur, les tensions semblent s’être enfin apaisées. Dès aujourd’hui, la Chine va lever ses surtaxes. Quant à l’Australie, elle retire sa plainte formulée à l’OMC sur cette question du vin.

Baltimore : après le pont, ce sont les assureurs qui s’effondrent • Selon les analystes de Morningstar DBRS, la tragédie pourrait entraîner jusqu’à 4 milliards de dollars de réclamations d’assurance. Ainsi, cet accident pourrait bien être celui qui deviendra la plus grande perte d’assurance maritime jamais enregistrée.

Crédits : Shutterstock