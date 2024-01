Temps de lecture estimé : 2 minutes

Le calendrier des rendez-vous : événements, webinaires et manifestations en ligne ou en présentiel dans les 7 jours.

Lundi 29 janvier

> Maîtrisez Facebook, Instagram et Meta Business Suite

Commencez la semaine en devenant un pro des réseaux sociaux ! La CCI d’Amiens vous propose un atelier d’une journée pour tout comprendre des plates-formes si importantes au business d’aujourd’hui. Coût de la participation ? 240 euros TTC.

> Intelligence Forum 2024

« Libérez les intelligences ». Un événement placé sous le signe de l’IA ! Au bâtiment 57 Metal de Boulogne-Billancourt, à 13 heures. Plus d’infos ici.

Mardi 30 janvier

> Coup d’envoi de la semaine des champions

Une semaine de folie pendant laquelle la parole sera donnée aux Champions 2023 du pôle Systematic. Elle prendra la forme de webinaires destinés à vous permettre de faire plus ample connaissance avec leurs entreprises, leurs solutions, leurs marchés, leurs ambitions et leurs visions. Tout un programme !

> Retail Days E-commerce 2024

Le rendez-vous des décideurs. E-Commerce & Supply Days réuniront sur deux jours, 80 décideurs clés du secteur parmi les retailers et les pure players. Plusieurs ateliers, débats et autres joyeusetés sont prévues. Ça se passe à l’hôtel du golf de Deauville. Plus d’infos ici.

Mercredi 31 janvier

> Hyvolution

Un formidable carrefour d’opportunités, ouvert sur tous les marchés de l’hydrogène, en France, en Europe et dans le monde. Pendant 2 jours jusqu’au jeudi 1er février, des entreprises de toute taille, publiques ou privées, vont se rencontrer pour échanger et envisager des produits et solutions innovantes autour de l’hydrogène. À Paris, porte de Versailles. Plus d’infos ici.

Jeudi 1er février

> Tech & Fest Grenoble

L’Auvergne-Rhône-Alpes, une région connue pour son terreau d’innovation, célébrera la technologie lors de ce large et ambitieux événement. Plus de 10 000 participants b to b, 3 000 étudiants, 500 start-up et 100 speakers sont attendus. Lien.

> +3 % sur les péages

C’est le jour de la traditionnelle hausse des prix des autoroutes. En moyenne, les axes seront 3 % plus chers qu’en 2023.

Vendredi 2 février

> Chandeleur : cette année l’hiver meurt, ou prend vigueur ?

> Journée de l’innovation dédiée à la transition écologique et énergétique

Une initiative de la région Île-de-France ! De 9 heures à 14 heures à la salle polyvalente de Saint-Ouen-sur-Seine (93).

Samedi 3 février

> Journée internationale sans paille

> Ça s’est passé un 3 février… La mort de Johannes Gutenberg, l’inventeur de l’imprimerie, en 1468. Il partira en léguant son innovation à l’humanité. Un grand homme qui aura fait « bouger les lignes » bien avant même l’avènement de l’expression.

Dimanche 4 février

> Journée mondiale contre le cancer