Temps de lecture estimé : 2 minutes

Leasing social : course effrénée vers les 100 euros par mois pour une voiture électrique • Dans un engouement sans précédent, près de 90 000 personnes ont souscrit à la location à 100 euros par mois d’une voiture électrique dans le cadre du plan « leasing social ». Le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu, a dans ce contexte annoncé fièrement la livraison du premier véhicule. Il a d’ailleurs précisé que les clés de ce véhicule ont été remises par le groupe Stellantis. Il reste pourtant important de préciser que seuls 25 000 véhicules subventionnés seront disponibles cette année. Ils seront réservés aux Français les plus modestes qui parcourent plus de 8 000 km par an. Ce dispositif de leasing social, on le rappelle, lancé en décembre 2023, propose une location avec option d’achat à moins de 100 euros par mois pour les citadines et 150 euros pour les familiales. Ainsi, malgré cet intérêt massif, le gouvernement travaille toujours à étendre l’offre en collaboration avec les constructeurs automobiles, tout en soulignant le « succès » de la mesure.

Tsunami fictif : la France teste la réactivité de son système d’alerte • Un exercice de sécurité civile a simulé une alerte tsunami le long du littoral des neuf départements méditerranéens. Vendredi, entre 10 h 00 et 10 h 30, le système FR-Alert a envoyé une notification intitulée « Alerte extrême » aux habitants, accompagnée d’un signal strident. L’exercice a ainsi inclus une zone test réelle au Grau-du-Roi (Gard) avec des étudiants qui faisaient des observations. Les personnes à l’intérieur des terres n’ont quant à elles pas reçu de message. En cas d’alerte réelle, le message simulé indiquait : « un tsunami atteindra les côtes dans 1 heure », avec des consignes d’évacuation. Le test a ainsi permis d’évaluer le système national FR-Alert, déployé depuis juin 2022. Le système a su prouver qu’il était capable d’informer en temps réel, même en mode hors connexion, sur les dangers et les consignes à suivre.

Chassez le naturel, il revient à toute vitesse : record de fréquentation pour le TGV, mais attention à l’effet saturation ! • En 2023, le TGV bat son propre record avec 122 millions de passagers, une hausse de 4 % par rapport à l’année historique 2022, selon Christophe Fanichet, PDG de la SNCF Voyageurs. Les TER suivent la tendance avec une fréquentation en hausse de 8 %, marquant une augmentation de 21 % en quatre ans. La demande professionnelle, elle, stimule la croissance de 6 %, mais les effets de saturation, liés au manque de trains, limitent l’expansion. Cela s’explique avec notamment un TGV sur trois complet l’année dernière. La SNCF répond à cet engouement en commandant 115 TGV-M nouvelle génération à Alstom et en prolongeant la durée de vie de ses rames existantes. Malgré l’âge d’or ferroviaire, l’entreprise doit tout de même relever le défi de satisfaire une demande croissante.

Tourisme 2024 : l’OMT jongle avec l’optimisme et la prudence • L’Organisation mondiale du tourisme (OMT) annonce que le nombre de touristes internationaux devrait dépasser légèrement le niveau pré-pandémie en 2024. Et ce, malgré les tensions internationales, notamment au Proche-Orient. En 2023, 1,3 milliard de touristes ont voyagé à l’étranger, soit 44 % de plus qu’en 2022 et 88 % du niveau de 2019. La reprise a ainsi été forte au Moyen-Orient (+22 %) et en Europe (94 % du niveau pré-pandémique), mais plus faible en Asie (65 % du niveau de 2019), malgré la levée des restrictions en Chine. Le secrétaire général de l’OMT prévoit un rebond rapide en 2024, soulignant la résilience du secteur. Il avertit tout de même des risques géopolitiques et économiques, notamment au Proche-Orient.

Davos : l’UE et les USA dans la course aux subventions • Le ministre allemand des Finances, Christian Lindner, a mis en garde contre une « course aux subventions » entre l’Union européenne et les États-Unis. C’est au Forum économique mondial de Davos, que Lindner a exprimé ses préoccupations quant à une tendance à subventionner massivement, appelant alors à éviter cette compétition coûteuse. Il a également questionné la soutenabilité des subventions américaines à l’économie. Les États-Unis ont en effet déployé un plan de plusieurs centaines de milliards de dollars pour soutenir l’industrie verte, tandis que l’UE promeut son « Green Deal » avec des aides pour les usines de batteries électriques. Lindner en a alors profité pour souligner que le défi compétitif n’était pas les subventions, mais le fonctionnement du marché financier en Europe, il a alors plaidé pour des améliorations structurelles.

crédits : shutterstock