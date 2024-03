Temps de lecture estimé : 3 minutes

Saïd Hammouche, Audrey Lecoq, Nathalie Salvi, Jonathan Anguelov et l’entreprise Verkor ont été récompensés lors de la cérémonie de remise de prix des Trophées Optimistes ÉcoRéseau 2024.

L’édition 2024 des Trophées Optimistes a rendu son verdict jeudi 21 mars lors d’une cérémonie organisée par le magazine ÉcoRéseau Business, en lien avec la CCI Paris-Île-de-France, à l’hôtel Potocki à Paris. Une remise de prix qui s’est tenue avec le soutien de Monsieur Bruno Le Maire et sous le parrainage du ministère de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique. Cinq catégories étaient à l’honneur : Initiative positive, Électron libre, Entreprise de l’année, Culture du rebond, Entrepreneur de l’année. Découvrez les nouveaux lauréats de ces Trophées Optimistes.

Une remise de prix qui s’est déroulée en partenariat avec Bpifrance, ISG, Sud Radio, Ligue des Optimistes de France, TAB France, Champagne Duval-Leroy, Laurence Dréano, Madame Langage Jeanne Bordeau, Ethic, Les Rebondisseurs Français, Fauchon Paris.

Le Trophée de l’Initiative positive

Plutôt que de rentrer dans le moule, certains entrepreneurs ont décidé d’agir et de lutter, à leur échelle, contre l’un des multiples travers de notre société. Environnement, égalité, diversité, transmission… ce Trophée Initiative positive met à l’honneur des convaincus, des engagés, mal à l’aise à l’idée de perpétuer le « sens de l’histoire », pas toujours très juste.

Le lauréat : Saïd Hammouche (Groupe Mozaïk)

Voilà ce qu’est un entrepreneur social. C’est lui qui fonde le groupe Mozaïk (il y a 15 ans déjà), parce que le natif de Bondy veut aider les jeunes diplômés des catégories sociales les plus populaires à s’insérer sur le marché de l’emploi. En clair, Hammouche s’avance comme un réparateur ingénieux de notre ascenseur social.

Le Trophée Électron libre

On ne vient jamais à bout de l’entrepreneuriat. Pour nombre de nos entrepreneurs à succès, à quoi bon se satisfaire d’une seule, voire plusieurs, réussite(s), même probante(s) ? Alors ils repartent à l’aventure, s’exposent au risque d’échouer… peu importe ils ont ce besoin de créer dans la peau. Parfois même dans des secteurs où l’on ne les attendait pas. Bref, ce Trophée Électron libre récompense des personnages avant tout, des gens qui bougent les lignes par leur imagination ou leur volonté.

La lauréate : Audrey Lecoq (Pharmazon)

En 2015, elle crée Pharmazon, qui gère le renouvellement des stocks en médicaments, moyennant un abonnement mensuel. Une vraie centrale d’achat : « Concrètement on négocie auprès des laboratoires, on achète et on stocke dans les établissements pharmaceutiques adhérents […] Je suis admirative des gens tournés vers les autres, alors je leur donne les moyens pour qu’ils puissent le faire au mieux et plus simplement ».

Le Trophée de l’Entreprise de l’année

La réussite, c’est souvent un pari sur l’avenir, nombre d’entrepreneurs l’ont bien compris. Leur entreprise ou start-up sont soit pionnières au sein d’un secteur nouveau et prometteur, soit elles ont révolutionné un marché jusque-là endormi… le Trophée Entreprise de l’année distingue une innovation marquante et viable, qui a su séduire son marché et, souvent, les investisseurs.

La lauréate : Verkor, fondée par Benoît Lemaignan, Philippe Chain (photo), Gilles Moreau, Christophe Mille, Olivier Dufour et Sylvain Paineau

Fondée en 2020, Verkor s’est engagée à dynamiser la production de batteries électriques en France et en Europe. Leur projet ambitieux : ouvrir une usine à Dunkerque d’ici à 2025, créant 1 200 emplois directs et produisant 16 gigawattheures (GWh) par an. Le chiffre qui a fait la différence : une levée de fonds de plus de 2 milliards d’euros à l’été 2023 !

Le Trophée Culture du rebond

Faillites successives d’entreprises, maladies ou accidents de la vie, handicap(s), lourd passé… ce trophée rebond récompense celle ou celui qui a su faire preuve de résilience, de persévérance, et de sursaut, pour remettre sur les rails un destin bien mal embarqué. Celle ou celui qui n’a pas baissé les bras après un, deux, trois ou moult échecs… pour finalement rencontrer le succès.

La lauréate : Nathalie Salvi (Stomapote)

Elle fait partie des 100 000 personnes « stomisées » en France. Et, par conséquent, la poche greffée à son abdomen l’a longtemps empêchée de s’épanouir. Grâce à sa compagne et la naissance de Stomapote, la poche – autrefois symptôme de tous les complexes – devient alors un accessoire de mode qu’on est heureux de montrer.

Le Trophée Entrepreneur de l’année

Il ou elle fait bouger les lignes. Parce qu’à un moment donné, notre Entrepreneur de l’année a su prendre le bon wagon, oser et innover. Qu’il soit autodidacte ou un produit des écoles les plus renommées, il mène avec passion, abnégation et conviction sa mission pour atteindre des objectifs insoupçonnés. Sa performance remarquée est durable, et encore source d’inspiration pour conquérir de nouveaux marchés.

Le lauréat : Jonathan Anguelov (Aircall, Aguesseau Capital)

Tout commence lorsque sa maman, une entrepreneure elle aussi, perd son business en s’associant sans le savoir à des escrocs. S’ensuivent des années à transiter entre plusieurs foyers d’accueil. Des années aussi de scolarité en banlieue. Le petit « Jon » a bien grandi et a fini par créer Aircall en 2014, une entreprise et licorne qui révolutionne la téléphonie d’entreprise. Puis Aguesseau Capital pour créer « le groupe d’hôtels de demain ».

Pour regarder la cérémonie de remise de prix des Trophées Optimistes en replay, cliquez ici.

Crédits photos : Kila et Fabrice Hauslet