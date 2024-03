Temps de lecture estimé : 5 minutes

Osez, c’est récompensé ! Cette année encore, ÉcoRéseau Business décerne ses Trophées Optimistes, en partenariat avec la CCI Paris Île-de-France et Sud Radio. Rendez-vous ce 21 mars, au cœur de l’hôtel Potocki à Paris, pour découvrir les résultats.

Il y a tant d’entrepreneurs. Tous sont si différents. Grâce à leur engagement, leur niaque, ils contribuent à nous faire changer d’époque. Et inventent un nouveau monde en mieux. Prenez connaissance de ces parcours qui incarnent la force de l’optimisme !



Trophée Initiative Positive

Plutôt que de se rentrer dans le moule, certains entrepreneurs ont décidé d’agir et de lutter, à leur échelle, contre l’un des multiples travers de notre société. Environnement, égalité, diversité, transmission… ce Trophée Initiative Positive met à l’honneur des convaincus, des engagés, mal à l’aise à l’idée de perpétuer le « sens de l’histoire », pas toujours très juste.

Catherine Barba (Envi)

Après plus de deux décennies d’entrepreneuriat, Catherine Barba est devenue mentor, grâce à Envi (pour « Ensemble vers ma nouvelle vie d’indépendant »). « Nous créons la formation dont on aurait rêvé quand on lançait nos premières entreprises », défend-elle. Concrètement, l’école propose une formation sur plusieurs semaines (en collectif et en ligne) pour donner les clés aux futurs entrepreneurs, si nombreux à se lancer ces dernières années. Des intervenants, les mentors, sont là pour les encadrer : Marc Simoncini, Justine Hutteau, ou encore Frédéric Mazzella.

Anthony Bourbon (Blast.Club)

Issu d’une famille pauvre, Anthony Bourbon a connu les galères très jeune, se formant à l’école de la rue. Après avoir rebondi et créé Feed (des snacks et des barres-repas conçus par des experts en nutrition), Anthony Bourbon devient investisseur et fonde le Blast.Club. Son idée ? rendre l’actionnariat populaire et démocratique, en permettant d’investir dans une start-up dès 1 000 euros d’apport ! En 2023, plus de 20 start-up ont été financées, pour 40 millions d’euros investis. Cerise sur le gâteau, Bourbon a été rejoint par des professionnels de l’investissement, comme Eric Larchevêque ou encore Tony Parker !

Saïd Hammouche (Groupe Mozaïk)

Fondateur du groupe Mozaïk, le natif de Bondy veut aider les jeunes diplômés des catégories sociales les plus populaires à s’insérer sur le marché de l’emploi. En clair, Hammouche est un réparateur ingénieux de notre ascenseur social, si longtemps laissé à l’abandon. Pas étonnant que son grand projet puisse bénéficier du statut enviable « d’entreprise à mission ». Concrètement, Saïd et son équipe incitent les organisations à s’interroger sur leurs pratiques en termes d’ouverture sociale et de diversité, forment les managers, accompagnent les RH des entreprises, le tout grâce à des baromètres et diagnostics de process.

Thomas Huriez (1083)

Il a fait la promesse de fabriquer ses produits à moins de 1083 kilomètres de ses clients, soit la distance qui sépare les deux villes de métropole les plus éloignées : Menton et Porspoder. Avec 1083, il détourne le jean, cet essentiel de la culture américaine, pour le franciser et l’écologiser, jusqu’au nirvana du bio ! Ses pièces sont fabriquées dans l’hexagone et participent de la relance d’une vraie industrie textile. C’est dans l’ancienne capitale de la chaussure, Romans-sur-Isère (Drôme) qu’il lance sa première boutique. Voilà un exemple parfait d’une entreprise implantée…

Trophée Électron libre

Ils ont ce besoin de créer dans la peau. Parfois même dans des secteurs où l’on ne les attendait pas. Ce Trophée Électron libre récompense des personnages avant tout, des gens qui font bouger les lignes par leur imagination ou leur volonté.

Marion Darrieutort, CEO de The Arcane et présidente du think tank Entreprise et Progrès

Marion Darrieutort dirige avec talent le cabinet The Arcane. Au programme : conseil, comm’, influence. Une garantie 100 % talent. D’ailleurs, elle continue de nous bluffer lors des conférences TEDxWomen et TEDxEducation où elle excelle, faisant la démonstration d’un charisme à toute épreuve. L’inarrêtable passionaria de l’égalité est également vice-présidente d’Entreprise et Progrès, un laboratoire d’idées qui cherche à faire progresser l’entreprise vers le vertueux. Une vraie entrepreneure qui a osé quitté de grands noms de la communication, comme Edelman.

Erwann de Kerros, fondateur de Terre exotique

Africain de cœur, Erwann de Kerros découvre dans ses jeunes années la formidable culture du poivre, porteuse de sagesses et de civilisations entremêlées. Erwann de Kerros pérégrine à travers le monde depuis plus de vingt-cinq ans, au nom de sa magnifique entreprise, Terre exotique. Cet aventurier dans l’âme, digne héritier de Bougainville, ramène du bout du monde de nouveaux condiments qui sont autant d’ambassadeurs des peuples, des gages d’humanité. C’est depuis Rochecorbon, en Indre-et-Loire, que Terre exotique confectionne ses fameux assortiments de condiments. L’idée ? marier « civilisations & gastronomie ».

Éric Larchevêque, cofondateur de Ledger

Figure cathodique de « Qui veut être mon associé ? », l’émission phare de M6, il est aussi le visage des cryptoactifs en France. Larchevêque est un esprit atypique du capitalisme. En 2014, il lance son plus beau coup : Ledger. L’entreprise truste tout dans son secteur, celui des cryptos. En 2019, il transmet la direction de Ledger, désormais parée pour tous les succès. Fondateur de huit start-up en moins de quinze ans, il initie comme l’as des as. Ce n’est pas pour rien que ce colosse est fan de poker, et fort bien classé de surcroît. L’homme à l’allure de viking fut même joueur professionnel. En mai dernier, il signe un des transferts business de la saison, en rejoignant le Blast.Club aux côtés d’Anthony Bourbon. Aujourd’hui, place à la transmission, au cours de masterclass qu’il donne depuis son domaine, du côté de Vierzon.

Audrey Lecoq, fondatrice de Pharmazon

Combien de pharmacies ne possèdent même pas de site Internet ? Pharmazon répond à une demande évidente et nécessaire. Audrey Lecoq, ancienne cadre de Fleury Michon, a su oser cette innovation de rupture. Lors d’un échange avec la cousine de son mari, pharmacienne, Audrey Lecoq se rend compte que le secteur est encore abonné à la paperasse ! Elle bouscule les habitudes. En 2015, elle crée Pharmazon, qui gère le renouvellement des stocks en médicaments, moyennant un abonnement mensuel. Une vraie centrale d’achat : « Concrètement on négocie auprès des laboratoires, on achète et on stocke dans les établissements pharmaceutiques adhérents, moyennant un abonnement mensuel ».

Trophée du Rebond

Faillites successives d’entreprises, maladies ou accidents de la vie, handicap(s), lourd passé… ce Trophée Rebond récompense celle ou celui qui a su faire preuve de résilience, de persévérance, et de sursaut, pour remettre sur les rails un destin bien mal embarqué.



Jonathan Anguelov, cofondateur d’Aircall et d’Aguesseau Capital

Tout commence lorsque sa mère, une entrepreneure elle aussi, perd son business en s’associant sans le savoir à des escrocs. Le petit « Jon » a alors 12 ans, quand il est témoin des scènes d’huissiers qui vont et viennent chez lui pour tout rafler. Les mêmes huissiers qui dénonceront sa mère aux services sociaux. S’ensuivent des années de galère pour lui. Des années à transiter entre plusieurs foyers d’accueil. Mais Jonathan Anguelov ne se laisse pas faire. Il obtient ainsi un bac technologique, puis entre en IUT et finit par rejoindre l’ESCP Business School. Il finira par créer Aircall, une entreprise qui révolutionne la téléphonie. Puis Aguesseau Capital pour créer « le groupe d’hôtels de demain ». Deux entreprises à forte prospérité.

Marie-Amélie Le Fur, présidente du comité paralympique et sportif français

Marie-Amélie Le Fur n’aime pas que l’on mette en avant son accident. Elle préfère que son histoire serve une cause plus grande : celle de médiatiser les disciplines paralympiques. Et à ce titre, cette grande championne de para-athlétisme, médaillée à de multiples reprises (notamment l’or sur 100 mètres en 2012), n’a jamais perdu son ambition. Et lorsqu’elle décide de troquer définitivement la course professionnelle contre un col blanc en 2021, son objectif reste le même, elle veut toujours mettre en avant le parasport. À présent à la tête du comité paralympique et sportif français, elle souhaite que les JOP 2024 de Paris soient un sommet pour l’inclusion.

Nathalie Salvi, créatrice de Stomapote

Nathalie Salvi fait partie des 100 000 personnes « stomisées » en France. Et, par conséquent, la poche greffée à son abdomen l’a longtemps empêchée de s’épanouir : « Broyer du noir, les amis, j’ai connu », nous confiait-elle. Mais tout change le jour où sa compagne lui confectionne un accessoire portatif aux airs de ceinture, très pratique pour reprendre une vie normale. Une fois la fougue retrouvée, cette altruiste convaincue commence à penser qu’elle peut aussi aider les gens autour d’elle. Elle crée alors Stomapote, pour customiser les poches de ses patients. La poche – autrefois symptôme de tous les complexes – devient alors un accessoire de mode qu’on est heureux de montrer.

Trophée Entreprise de l’année

La réussite, c’est souvent un pari sur l’avenir, nombre d’entrepreneurs l’ont bien compris. Leur entreprise ou start-up sont soit pionnières au sein d’un secteur nouveau et prometteur, soit elles ont révolutionné un marché jusque-là endormi…

Contentsquare

Jonathan Cherki, diplômé de l’Essec, a fondé Contentsquare en 2012. Le déclic : le constat d’un décalage entre les expériences digitales des entreprises et celles des utilisateurs. Ainsi, cette start-up française a depuis connu une croissance exponentielle, comptant plus de 1 800 collaborateurs et opérant dans 16 bureaux internationaux. Avec six levées de fonds totalisant 1,4 milliard de dollars, Contentsquare est leader mondial en « experience analytics ».

Pigment

« Cette entreprise révolutionne la gestion des données », à en croire Eléonore Crespo, co-fondatrice et présidente de Pigment. L’outil centralise et corrige les données, et s’en sert pour orienter les grandes décisions stratégiques des entreprises. Principalement destinée aux grandes entreprises, la solution Pigment simplifie le traitement des données et libère du temps pour des analyses approfondies. Son admission au Next40 en 2023 témoigne d’ailleurs de sa croissance remarquable, avec un chiffre d’affaires multiplié par six en 2022.

Verkor

Fondée en 2020 par un groupe visionnaire d’experts, Verkor s’est engagée à dynamiser la production de batteries écologiques en France et en Europe. Le projet ambitieux d’ouvrir une usine à Dunkerque d’ici à 2025, créant 1 200 emplois directs et produisant 16 gigawattheures (GWh) par an, illustre pleinement l’engagement de cette entreprise dans l’innovation durable. Un chiffre : une levée de fonds record de plus de 2 milliards d’euros à l’été 2023 !