À Romans-sur-Isère (Drôme), Thomas Huriez crée sa boutique de vêtements bio au sein de la maison familiale qu’il récupère. Fort de son succès, il décide de lancer sa marque de jeans 1083 . Une référence désormais du fabriqué en France.

« Fabriquer nos produits à moins de 1 083 km de nos clients, soit la distance qui sépare les deux villes de l’hexagone les plus éloignées : Menton et Porspoder ». Tel est le crédo de Thomas Huriez, ex-directeur informatique qui a fini par troquer ses tableurs Excel pour l’adrénaline de l’entrepreneuriat. Avant 1083… Modetic, une boutique de vêtements bio qu’il crée en 2007 à Romans-sur-Isère. Un défi pour celui qui ne connaissait rien à la mode. Preuve que tout s’apprend. Le succès se bâtit peu à peu mais se heurte à un plafond de verre : les produits se destinaient à une clientèle très ciblée à l’époque, « les bonnets péruviens, c’est assez limité », sourit Thomas Huriez. Place alors aux jeans, objets universels.

Défenseur du made in France

La marque 1083 voit le jour en 2013. L’idée ? des jeans premium et made in France. Thomas Huriez entend bien relocaliser le maximum d’étapes de fabrication dans l’hexagone. « Les tissus de nos jeans sont fabriqués dans les Vosges et dans la Loire […] Nos jeans sont certifiés Origine France Garantie, on a su relocaliser en France les dix étapes de fabrication du jean : délavage, coupe, teinture, filature, etc. », se réjouit l’entrepreneur. Seuls jeans à ne pas être 100 % fabriqués en France, ceux qui ont la teinture indigo puisque l’indigoteuse la plus proche se trouve en Italie… à moins de 1083 km tout de même ! Aux jeans et baskets se sont progressivement greffés tee-shirts, pulls et ceintures. Entre autres. « Tout dépend de votre usage, mais nos jeans peuvent se porter d’une année à deux décennies », affirme le fondateur de 1083. Ce qui est bien avec ce produit, c’est qu’il se “patine de manière heureuse”, à tel point que l’on vend des jeans neufs déjà usés et délavés, cela paraît contre-intuitif et pourtant ça fonctionne », constate Thomas Huriez.

Un entrepreneur passionné

Thomas Huriez n’est pas dupe, on vit dans un monde de simulacres. « Regardez les sites de fast fashion et celui de 1083, on dit la même chose. » Frustrant pour l’entrepreneur ? absolument pas ! « Je dis souvent : vive le greenwashing ! Il y a 15 ans, mes sujets étaient marginaux et aujourd’hui tout le monde en parle, ce qui renforce notre légitimité. Certaines grandes entreprises racontent ce que nous faisons, nous, réellement. À quoi bon dénoncer le greenwashing ? Communiquer n’est-ce pas se condamner à l’engagement ? Alors si celui-ci est durable… c’est une bonne chose », défend Thomas Huriez.

Notre électron libre a cette chance, celle d’avoir su transformer son quotidien en passion. « Je ne considère pas réellement exercer un métier, je fais ce que j’aime […] Mon rapport au travail n’est pas subi mais choisi », estime-t-il. Thomas Huriez a fait de 1083 une référence du fabriqué en France, lui en revanche reste très discret. La notoriété de la marque a pris le pas sur celle de son fondateur. Un compliment pour Thomas Huriez, mais n’est-ce un manque à gagner d’un point de vue marketing à l’heure où il faut s’exposer, se montrer ? Des envies, notre entrepreneur n’en manque pas ! Son dada du moment, c’est la filière du baby-foot : « Depuis que mon papa a acheté un baby-foot à ses petits-enfants, je collectionne désormais les baby-foot ! C’est un produit que je trouve extraordinaire, la madeleine de Proust de tout le monde. Il fédère et rassemble », s’enthousiaste Thomas Huriez. Une future boîte en ligne de mire ? Ne le tentez pas !

Le rebond entrepreneurial est multiforme, Thomas Huriez l’illustre pleinement : du salariat à l’entrepreneuriat, des bonnets aux jeans puis aux tee-shirt, avec à chaque rebond business, de la valeur créée, pour lui et pour la société, en ligne avec son engagement en faveur du green et made in France.