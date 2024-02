Temps de lecture estimé : 2 minutes

Qui ? Cannes Lérins Médias

Quoi ? Un groupe de média local, innovant et puissamment optimiste.

Si vous êtes là, c’est que vous aimez ÉcoRéseau Business, votre magazine frondeur et fonceur, qui porte au quotidien les belles valeurs de l’optimisme réaliste. Alors forcément, vous allez adorer le groupe Cannes Lérins Médias, qui porte finalement les mêmes couleurs et que nous pourrions même qualifier de cousin méridional !

L’émergence d’un pôle audiovisuel cannois

C’est depuis Cannes, capitale du cinéma français, qu’émettent Cannes Lérins TV et Cannes Lérins Radio, les deux figures de proue de ce groupe audiovisuel enraciné et ensoleillé. Bienvenue au cœur du campus George Méliès, à la Bastide Rouge, cet incroyable bâtiment futuriste où se développe petit-à-petit ce qu’il faut bien appeler un « Hollywood à la française », entre cinéma et télévision.

Laurent Brochet est l’heureux capitaine de cette entreprise pas comme les autres. Sympathique en diable, ce patron qui préfère le titre plus honorifique d’artisan dirige une équipe à taille humaine, composée d’une dizaine de personnes. Il vient d’ailleurs d’impulser une nouvelle phase de son développement en ouvrant le capital de LB Médias, la structure qui chapeaute l’ensemble de son groupe. Une levée de fonds, déjà, qui prouve la force de son énergie.

La trouvaille d’un autodidacte dans l’âme

Pourtant, rien ne prédestinait Laurent Brochet à ce rôle pilote. Diplômé d’un CAP en restauration, Laurent Brochet décide, dès son plus jeune âge, de lancer une radio dans l’arrière-pays niçois. Il voulait instituer, pour ses arrière-grands-parents, une radio de proximité au cœur de leurs vies. Laurent Brochet parvient à obtenir une fréquence auprès du CSA, et lance Radio Vallée Riviera. Aujourd’hui encore, il dit son émotion : son média fut très utile lors de la terrible tempête Alex, qui ravagea la vallée de la Vésubie en 2020. Coupés du monde, les habitants pouvaient encore accéder aux consignes de sécurité grâce aux ondes.

Inventif comme pas deux, Laurent Brochet aura, quelques années plus tard, une autre idée excellente. Sur la route des vacances, il peine à occuper ses enfants et constate qu’il n’existe pas de radio destinée aux bambins. « Il y a 13 millions d’enfants en France et aucune radio ne leur était dédiée ! » s’exclame le vif esprit. Ses vacances sont l’occasion d’une grande réflexion qui débouche, rapidement, sur Pitchoun Radio.

Là encore, il emporte l’adhésion du CSA, qui lui attribue une quarantaine de fréquences. Un peu plus tard, il décline le projet Pitchoun en chaîne de télévision. Avec une exigence : celle de la qualité des programmes, conçus par des équipes françaises, désireuses d’offrir un contenu éducatif de grande qualité. Grâce à l’accord qu’il a signé avec le groupe Canal +, sa chaîne est diffusée dans plus de 25 pays africains !

Le crédo de l’hyperproximité

Le 1er juin 2023, Laurent Brochet lance la première télé française de l’hyperproximité. Cannes Lérins TV s’intéresse à tout ce qui touche un rayon de cinquante kilomètres à la ronde autour du palais des Festivals. Du contenu positif, territorial et qui incite à sortir de chez soi, comme la formidable émission « Zoom sur mon assiette », qui part à la rencontre de petits producteurs locaux. Autant de personnages souvent méprisés par les grands médias et qui pourtant ont tant à dire ! Laurent Brochet n’a pas attendu la crise agricole pour s’y intéresser.

Laurent Brochet a une devise : « Je ne veux pas rêver ma vie mais construire mon rêve. » Fidèle à ce tempérament aventurier et conquérant qui va si bien aux habitants du Sud de la France, il se félicite du soutien vigoureux que lui apporte David Lisnard, le maire de Cannes. « C’est un homme de parole avec lequel on peut discuter sans craintes et avancer sereinement ». Plutôt que la convergence des luttes, la convergence des énergies. Adressons à cet entrepreneur extraordinaire un grand coup de chapeau.