Mercredi 17 janvier marquera un rendez-vous exceptionnel pour la France à la 54e édition du Forum économique mondial à Davos.

Pour la troisième fois en tant que président, Emmanuel Macron sera donc une des figures centrales de l’événement. Accompagné de quatre présidents de région et d’une délégation de vingt start-up et PME, il compte séduire les investisseurs internationaux et promouvoir la campagne « Make it iconic. Choose France », lancée par le gouvernement.

Les quatre présidents de région qui seront du voyage sont donc Christelle Morançais (Pays de la Loire), Valérie Pécresse (Île-de-France), Franck Leroy (Grand Est) et Renaud Muselier (Provence-Alpes-Côte-d’Azur). De cette façon, par leur présence, Emmanuel Macron souhaite incarner la diversité et les atouts économiques des différentes régions françaises. Le but premier de leur venue est alors de renforcer l’attractivité des territoires en présentant des initiatives spécifiques lors d’ateliers thématiques.

Dans un contexte où la France veut attirer l’attention internationale en 2024, avec des événements à venir tels que le 80e anniversaire du Débarquement, les Jeux olympiques et paralympiques, et la réouverture de la cathédrale Notre-Dame de Paris, le président se positionne comme un VRP de la France (soit un représentant de commerce salarié, qui prospecte la clientèle pour le compte d’une ou de plusieurs entreprises, en vue de prendre des commandes). Cependant, il doit relever le défi de l’image persistante d’une structure de coûts élevée en France, un aspect qu’Emmanuel Macron compte aborder en présentant aux investisseurs étrangers des mesures économiques attractives qui viseront à stimuler davantage d’investissements dans le pays.

À quoi faut-il s’attendre ?

Alors que le Forum a débuté depuis le lundi 15 janvier, Emmanuel Macron prendra la parole mercredi à 17 heures. Son discours est pour l’occasion attendu comme un mini-sommet « Choose France ». Avec une délocalisation inédite de l’opération, le président rencontrera dans ce contexte une soixantaine de PDG de grandes multinationales. Parmi eux, notons d’ailleurs la présence de personnalités de renom comme Yann Le Cun, chercheur en IA, et les dirigeants de grandes entreprises telles que TotalEnergies, Air Liquide, Engie, Dassault Systèmes, Schneider Electric, ou encore Suez.

De plus, une soirée « Make it iconic » organisée par Business France sera l’occasion de rassembler la communauté française présente à Davos, avec la participation de figures emblématiques de la French Tech. L’accent sera mis sur des thèmes clés tels que l’intelligence artificielle générative, avec la présence de Sam Altman d’OpenAI et Satya Nadella, CEO de Microsoft. Emmanuel Macron, lui, abordera également les enjeux de l’IA pour la France et l’Europe, explorant au mieux les frontières entre régulation et innovation.

Et pour la suite ?

L’Élysée a précisé que cette « équipe France » reste l’invitée du World Economic Forum, et tient à souligner que le président ne prolongera pas son séjour à Davos. De retour en France jeudi matin, il se consacrera à ses nouvelles responsabilités gouvernementales et aux différentes « batailles de la souveraineté » qu’il entend mener.

Davos reste LE rendez-vous incontournable du mois, et sera sans aucun doute le théâtre d’une opération de communication majeure, au sein de laquelle la France cherchera à attirer les investissements qui lui sont nécessaires pour sa réindustrialisation et le renforcement de sa position sur la scène internationale.