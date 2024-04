Temps de lecture estimé : 2 minutes

TotalEnergies s’investit à Oman · C’est un pays assez méconnu, au bout de la péninsule arabique, et qui joue un rôle de médiateur dans les conflits régionaux. Le sultanat d’Oman vient de nouer un partenariat historique avec TotalEnergies. Objectif : un projet historique de gaz naturel liquéfié (GNL). Patrick Pouyanné a signé ce contrat depuis la capitale, Mascate, avec la compagnie nationale pétrolière OQ (Oman National Oil Company). Le porte-parolat du géant français évoque « le plus grand hub de GNL marin au Moyen-Orient ». Ce projet à plus de 1 milliard de dollars devrait ainsi être prêt pour le premier trimestre 2028.

La Banque de France pronostique « la victoire contre l’inflation » · Cette fois, c’est la bonne. Invité de la matinale de France Inter, François Villeroy de Galhau, gouverneur de la Banque de France, assure que « la victoire contre l’inflation est en bonne voie ». Il poursuit au micro de Sonia Devillers : « Rappelez-vous, à l’échelle française, on a eu un pic d’inflation à 7 % au début de l’année dernière. Aujourd’hui, on est revenu à 2,4 %. Et je vais redire ce matin que nous serons, d’ici à l’an prochain ou plus tard, revenus autour de 2 % d’inflation ». Selon lui, les taux d’intérêts devraient baisser dès juin, sur décision probable de la BCE.

Samsung vers la semaine… de six jours · Dur retour au réel. Tandis qu’en France est évoquée une possible « semaine de quatre jours », en Corée du Sud, le géant Samsung s’apprête à imposer à ses cadres une semaine de six jours. Cela pour faire face à des « résultats financiers décevants ». Il est vrai que le chiffre d’affaires est en baisse de 14 % depuis 2022. L’entreprise laissera le choix, samedi ou dimanche, mais ne prévoit pas pour l’heure de compensation. En Corée du Sud, le temps de travail légal est de 40 heures, plus 12 heures supplémentaires potentielles.

« 22-M » : un nouveau média pour la Méditerranée · Mettre en avant « les actualités constructives et les solutions ». Un credo que nous connaissons bien, à ÉcoRéseau Business. Le nouveau média en ligne « 22-M » s’emploiera désormais à relayer les initiatives positives qui jalonnent notre Méditerranée. « Nous publierons un article par jour traitant d’un pays différent à chaque fois. Le premier reportage, écrit par notre correspondant en Algérie, est consacré à la culture de l’arganier », explique au Figaro Nathania Cahen, cofondatrice du projet. Plus étonnant, « 22-M » aura recours à l’intelligence artificielle afin de traduire les différentes langues – cela avec relecture finale humaine. En effet, les auteurs écriront dans toutes les langues de la Méditerranée. Seul problème : l’hébreu sera pour l’heure exclu… De quoi entacher la beauté initiale du projet.

Le Drian au secours de Valérie Hayer · Le vieux briscard vient à la rescousse de la petite jeune. Jean-Yves Le Drian, l’éléphant socialiste passé au macronisme, indique à Ouest-France sa volonté de soutenir la liste de Valérie Hayer. La figure bretonne espère « mobiliser, expliquer et convaincre », alors que le RN est largement devant la liste centriste qu’il défend. En guise de bonne volonté, il présidera le comité de soutien de la candidate qui patine. Mais assure qu’il ne figurera pas lui-même sur la liste : « il y a un âge pour tout ! ». Un soutien capable de tout faire basculer ?

crédits : shutterstock