Parmi ces valeurs : la solidarité et l’entraide, le respect du travail et de la nature, la solidité face à tant d’épreuves.

C’est vendredi. Les belettes boulottent et le temps est à la réflexion.

Je suis étonné que les forces qu’on dit « progressistes », les bonnes consciences et tous les sauveurs de l’humanité, soient assez réticents à soutenir les agriculteurs.

Ces derniers, il faut le dire, symbolisent le travail, l’effort, la passion de la terre, la lutte pour les droits individuels, la bataille de la possession dont la plus belle de toutes, la terre. Ils sont tournés sur eux-mêmes, leur famille, leurs terres, leurs bêtes.

Mais c’est tout sauf de l’égoïsme.

Ils sont stressés par la production, les révoltes, les résultats. Mais c’est tout sauf une mauvaise attitude. Ils sont en colère contre les faux écolos et pseudo activistes, les donneurs de leçons, qui ne connaissent que la terre du parc de leur centre ville.

Je suis totalement solidaire de ces femmes et de ses hommes parce qu’ils incarnent de très belles valeurs, la solidarité et l’entraide, le respect du travail et de la nature, la solidité face à tant d’épreuves.

Ils incarnent peut-être une France du passé me dit-on. Mais c’est une France respectable et qui mérite qu’on soit derrière eux.