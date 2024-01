Temps de lecture estimé : 1 minute

Comment allons-nous faire pour évaluer la génération nouvelle, toute acquise à l’intelligence artificielle (IA) ? Face à la feuille blanche, le risque d’une absence ?

C’est vendredi. En principe.

Les poules ont les boules et le temps est à la réflexion. Et je me questionne sur l’effet vertueux de l’IA et de tous les Chat GPT et autres services similaires. Car la modernité va aussi nous ramener au lointain passé quand l’étudiant sera face à lui-même.

Avec une feuille de papier et un stylo, nu.e comme au premier jour. Comment mesurer autrement la compréhension, l’apprentissage, la capacité de progression si toute personne dispose d’alliés aussi puissants que les technologies d’assistance.

Nous allons sans doute évaluer l’étudiant.e à deux niveaux.

Sa capacité à se mouvoir avec les innovations disponibles et à les utiliser pour répondre. Sa capacité à comprendre, penser, s’exprimer oralement et par écrit avec comme seul atout lui-même et seulement lui-même. Un voyage vers le futur. Un voyage vers le passé.

Et sans doute l’un et l’autre.