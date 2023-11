Temps de lecture estimé : 2 minutes

Mélenchon et sa clique se servent des musulmans de France pour gagner le pouvoir.

C’est vendredi.

Jour de tristesse et jour de mépris.

Jour de haine contre les haineux.

Jour de désolation pour la paix.

Jour de révolte contre les manipulateurs.

Et pourtant jour d’union puisque juifs et musulmans servent les intentions plus pathétiques qu’éthiques du Führer Mélenchon.

Un mois après l’attaque du HamaSS, ces opposants au sionisme démontrent que de nouveaux totalitaires existent, sans guillemets. Ils se complaisent dans le cynisme et la provocation, récusent les preuves les plus incontestables, ne voient pas les viols, les meurtres de bébés et les kidnappings et se révoltent seulement quand ceux-ci sont ailleurs.

On attise la haine.

On favorise la violence.

On stimule tous les racismes.

On joue sur la guerre des communautés.

Et surtout ne rien faire pour apaiser.

Et si je n’avais pas de grande sympathie pour Mélenchon et ses courtisans sans éthique, je découvre à quel point ils forment une menace pour la France. Ils ne peuvent grappiller des voix qu’en agitant le drapeau de la peur, de la violence, des heurts avec la police, en marginalisant encore plus les musulmans de France, en les prenant pour du bétail qu’on envoie à l’abattoir.

Ils n’ont que de l’estime pour eux-mêmes, faux antiracistes et vrais antisémites (Panot, Caron, Guiraud et Cie), et ennemis de l’intégration des musulmans de France en France.

Aujourd’hui la plus grande menace pour les musulmans de France n’est pas cette extrême droite méprisable au discours bien connu mais cette pseudo gauche qui ne peut réussir qu’en faisant échouer toutes les formes d’intégration et qu’en espérant toujours plus de violence.

On tait tout progrès.

On monte en épingle tout problème.

On déploie partout la stratégie de la tension.

Bonne nouvelle donc.

Mélenchon et sa clique haïssent Israël et déploient un antisémitisme bien vivant.

Juifs et musulmans se ressemblent ainsi étrangement…victimes du même ami/ennemi.