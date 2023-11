Temps de lecture estimé : 1 minute

« Si tout allait bien sur terre tout irait très mal pour l’économie des réseaux sociaux »

C’est vendredi.

Alors questionnons-nous sur l’indécence de TikTok, Twitter quel que soit son nom, et l’ex-Facebook et de la façon dont ils se régalent du drame israélien. Car la pudeur et la retenue, la réflexion et la vérification des faits, le respect … sont des valeurs contraires à la chasse à l’audience, celle qui fait tellement de bien aux tarifs de pub.

Bref si tout allait bien sur terre tout irait très mal pour l’économie des réseaux sociaux car plus le monde est sale, pourri, conflictuel, immoral et plus ils se régalent de toutes les sortes de buzz, vidéos truquées, fake news…

On le sait sans doute, mais on oublie trop souvent de le répéter, et ne comptons pas sur eux pour s’infliger des codes éthiques et autres régulations vraiment pénalisantes (surtout pas les simagrées actuelles qui sont des pseudos engagements éthiques à la noix).