Temps de lecture estimé : 1 minute

Le thème cette année : Éthique et conseil

Tout a commencé en mai 2020 avec la publication en ligne, dans la lettre quotidienne d’ÉcoRéseau Business, des copies des élèves de Lucie Noury, enseignante chercheuse chez Audencia, tous et toutes engagé·es dans un cursus de majeure de spécialisation consulting – leurs exposés se consacrent à l’organisation des cabinets de conseil et aux carrières dans le conseil.

Le concours se poursuit cette année avec une nouvelle génération d’étudiant·es.

Lucie Noury, la professeure

Après quelques années d’expérience dans le secteur du conseil et un doctorat en sciences de gestion obtenu à Mines ParisTech, l’enseignante a passé plusieurs années en tant que professeure à la Vrije Universiteit d’Amsterdam avant de rejoindre Audencia Business School en septembre 2019. « Mes travaux de recherche portent sur l’organisation des cabinets de conseil et les transformations contemporaines du travail professionnel. »

Son enseignement

« Mes cours sont en lien avec la gestion des ressources humaines, la théorie des organisations et la pratique du conseil. Je suis notamment responsable de la majeure consulting sur le semestre d’automne. »

Les articles publiés

Ils sont rédigés dans le cadre d’un cours de la majeure de spécialisation consulting sur l’organisation des cabinets de conseil. « J’invite les étudiant·es à réfléchir sur des thèmes d’actualité du secteur du conseil, explique Lucie Noury, en lien avec le contenu du cours. Pour ce faire, ils·elles doivent interviewer un·e professionnel·le du conseil sur ce thème, puis rédiger un article avec un angle de leur choix. L’objectif est double : aider les étudiants à développer un point de vue réflexif sur des tendances du secteur et les inviter à utiliser cet exercice pour mûrir leur projet professionnel. Cette promotion a planché sur le thème « Éthique et conseil », de quoi ouvrir à un vaste champ d’investigation. J’ai sélectionné sur ce thème les cinq articles qui me semblaient à la fois les plus originaux, les plus analytiques et les plus plaisants à lire. »