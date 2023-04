Temps de lecture estimé : 1 minute

Situé à Saumur, le domaine du Clos Cristal, a été fondé en 1890 par Antoine Cristal. Pionnier dans l’âme, le vigneron a marqué son époque avec une méthode inédite : la culture des vignes à travers des murs. C’est derrière ces murs classés aux monuments historiques que se développe l’un des plus grands vins rouges de l’appellation Saumur-Champigny, qui fait le tour des meilleures tables de France et du monde.

Les vignerons des Hospices de Saumur ont eu à cœur de garder ce bel héritage en cultivant la terre et les vignes dans l’esprit d’Antoine Cristal. En 2016, la cave Robert et Marcel reprend le Clos dans le but de restaurer le prestige de ce domaine considéré comme l’un des plus grands vignobles anthropiques du monde. La Cave offre ainsi une belle cuvée pour célébrer les 30 ans du domaine, exprimant l’âme et l’histoire du Clos Cristal.

Zoom sur la cuvée Clos Cristal millésime 2017 en appellation Saumur-Champigny. Cette grande cuvée est un mono-cépage élaboré à partir de cabernet franc. D’une robe rouge avec de légers reflets pourpres, ce vin dévoile un nez complexe sur des notes de fruits noirs compotés tels que la mûre et le cassis ainsi que des arômes soyeux de cacao. La bouche tout en vivacité allie fraîcheur et intensité.

Ce vin d’exception s’accordera à merveille avec des viandes rouges grillées ou encore des viandes blanches rôties. Il s’appréciera à une température comprise entre 16°C et 18°C. Bonne dégustation !