Un impensé ?

Par
LMedia
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Chroniqueur Didier Roche
Didier Roche - Entrepreneur francais *

« J’ai un truc à vous dire, à vous les chefs d’entreprise, les entrepreneurs ! »

C’est ainsi que j’ai abordé le sujet de cette chronique à l’occasion d’une réunion que je tenais avec plein de dirigeants, une réunion axée sur la thématique du handicap dans l’emploi.

« Saviez-vous que 55% de vos salariés vont connaître le handicap, de manière permanente ou provisoire, au cours de leur carrière professionnelle ? »

L’assemblée sourit et me répond : « Didier, si tu traverses tout Paris avec ta canne blanche pour nous exposer une statistique que l’on connaît tous par cœur, épargne-toi ce déplacement… »

Et là, nous éclatons tous de rire. J’avoue que je ne m’attendais pas à cette réaction. Et moi de reprendre la parole : « Eh bien, saviez-vous que c’est aussi le cas pour 55 % des chefs d’entreprise ? »

Un silence d’au moins 20 secondes s’installe. C’est un « Euh… ? » qui vient rompre ce mutisme, et je reprends : « Eh bien oui, parce que nous sommes des êtres humains tout comme nos collaborateurs. »

Voyez-vous, cher lecteur, cette situation est un impensé dans notre société.

Que se passe-t-il lorsque la structure est une très petite entreprise (TPE) ? Que se passe-t-il quand le chef d’entreprise est indispensable au bon fonctionnement de l’activité ? C’est la perte de chiffre d’affaires, c’est le business qui se plante. Dans 75% des cas, le conjoint s’en va dans les 18 mois qui suivent. Ruiné, souvent isolé, l’ancien chef d’entreprise se retrouve seul.

On estime à 7 000 le nombre de dépôts de bilan chaque année liés à l’apparition d’une situation de handicap. C’est plus de 10% des liquidations.

Je suis convaincu que des solutions existent pour éviter, dans de nombreux cas, une telle fin.

Le 18 novembre 2026, nous lançons – Jean-Baptiste Leprince, fondateur d’ÉcoRéseau Business, et moi-même – le premier sommet Entreprendre autrement, qui se tiendra au nouveau siège de la CCI Paris Île-de-France. Son président, Dominique Restino, en sera le président d’honneur. Le sujet du chef d’entreprise confronté au handicap ou à la maladie y sera abordé, afin d’initier cette prise de conscience et de voir émerger, je le souhaite de tous mes vœux, la mise en place de solutions concrètes.

Entreprendre autrement, c’est possible – même quand cet « autrement » survient au cours de la carrière de l’entrepreneur.

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