Pourquoi avoir fait appel à la CCI Paris Île-de-France ?

La reprise d’entreprise me paraissait moins risquée que la création. Elle permet d’étudier les comptes, le marché, les clients, les compétences internes… avant de s’engager. Mais j’avais besoin de structurer ma recherche de cibles et d’accéder à des entreprises à reprendre.

Avec ma conseillère CCI, nous avons établi une fiche de cadrage, défini les codes d’activité ciblés, la taille de l’entreprise, sa localisation… Elle m’a ensuite transmis des listes d’entreprises répondant à mes critères.

Que vous a apporté cet accompagnement ?

C’est par la CCI que j’ai accédé à l’entreprise que j’ai finalement reprise !

Je sélectionnais les entreprises qui m’intéressaient. Ma conseillère contactait alors leurs dirigeants au nom de la CCI, ce qui apportait de la crédibilité à ma démarche, et leur proposait un échange sur une éventuelle transmission.

La recherche d’une entreprise peut être longue et décourageante. Échanger régulièrement avec ma conseillère et faire le point sur les dossiers m’a permis de rester dans une bonne dynamique. Après l’étude d’un dossier qui ne me convenait finalement pas, elle m’a mise en relation avec le cédant de K2M.

La CCI est-elle intervenue dans les négociations ?

La conseillère CCI du cédant a facilité le début des échanges et de la négociation en toute neutralité. Elle s’est retirée lorsque les avocats ont pris le relais, mais son intervention a permis d’amorcer le dialogue. J’ai apprécié de pouvoir m’appuyer sur une structure neutre et investie dans la reprise et la transmission.

Après une année consacrée à la consolidation de l’entreprise, mon prochain défi sera le développement commercial !

Vous envisagez de transmettre ou de reprendre une entreprise ? Rendez-vous à l’événement Transfair, le lundi 16 novembre de 9h à 17h à la CCI Paris Ile-de-France, 11 rue Léon-Jouhaux, Paris 10ᵉ.