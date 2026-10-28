Que pensez-vous des mots, du langage ?

Le langage nous est indispensable. Je me dois de l’utiliser efficacement, de toujours le rendre accessible. Un langage clair peut m’aider à coordonner, convaincre, toucher et donner de l’impact à mes messages.

Dans votre univers professionnel, quels sont les mots que vous aimez entendre ?

J’apprécie des mots comme écosystème, collectif, vision, stratégie, fun.

Dans votre univers personnel, quels sont vos mots favoris ?

Ce sont des mots simples comme amour, humour, projet, et à nouveau vision et stratégie.

Dans l’actualité, quels sont les mots qui vous irritent ?

Les mots qui m’irritent et me dérangent sont des mots comme guerre, chantage, prise d’otage économique.

Pouvez-vous me donner un mot qui signe l’avenir ?

Coopération. À mes yeux, toute alliance est féconde. La coopération est une nécessité.

Dans votre jardin personnel, avez-vous des phrases référentes que vous aimez partager ?

Oui il s’agit de conseils simples. Ainsi je pense qu’être factuel, pragmatique et logique quand on parle est un must. C’est majeur. Pour être compris, il faut être clair et logique !

Y a-t-il un ou des slogans de publicité qui vous restent à l’esprit ?

Immédiatement je pense à deux phrases simples qui sonnent à l’oreille et aisées à mémoriser : « Carglass répare, Carglass remplace. » Et je trouve clair et plein d’impact, le slogan de Nike « Just do it ».

Y a-t-il des titres de films qui vous plaisent particulièrement ?

La vie est belle, de Roberto Benigni.

Quels sont selon vous les mots qui vont peupler le lexique de 2026 ?

Souveraineté technologique, robotique liée à l’accompagnement générée par l’IA. Un accompagnement nouveau va naître qui, grâce à l’IA, remplacera la pénibilité de certains métiers. Naît « la physical AI ». Il y a enfin le vocable, cyber surveillance. Des mots positifs naîtront aussi : une prévention médicale plus efficace, une « tech bio » car la tech aidera à gagner un temps important dans la recherche.

Pouvez-vous me donner le nom de livres qui vous tiennent à cœur ?

L’Alchimiste, de Paulo Coelho. M’intéressent aussi les histoires de vie et réflexions économiques de tous les acteurs majeurs de l’économie, ce sont de vraies leçons de vie. Me touchent enfin les livres sur le deuil qui possèdent des mots réparateurs. J’ai aimé par exemple celui de Gaëlle Pietri, Le temps de te dire adieu.

Qu’est-ce qui vous nourrit en termes de mots ?

Les discussions. Je suis nourrie par les conversations, l’échange, le partage

Y a-t-il des mots manquants ?

Oui des mots qui exprimeraient les bienfaits de la tech. Aucun mot n’existe !

Quels sont les mots que votre entourage dit souvent de vous ?

Il paraît que je suis aux yeux des autres passionnée, directe, claire.

Quel est le plus beau mot de la langue française ?

L’amour !

Quels synonymes donneriez-vous au mot chance ?

Opportunité, rencontre, travail, jouissance.

Avez-vous une devise ?

« Quand on veut, on peut. »