Le Mans FC surfe sur ses résultats sportifs avec deux montées consécutives et un retour en L1. Quel est le modèle économique d’un club qui a franchi plusieurs étapes aussi rapidement ?

La première chose, c’est de capitaliser sur la dynamique exceptionnelle créée par ces deux montées consécutives, tout en structurant le club dans son ensemble pour accompagner durablement ce changement de dimension. L’accélération sportive a été plus rapide que prévu : il fallait donc être en capacité d’absorber cette croissance, aussi bien sur le plan sportif que commercial, organisationnel et des infrastructures. L’enjeu aujourd’hui est de transformer cette dynamique sportive en une dynamique économique durable. Cela passe par la structuration du club, le développement de ses infrastructures et la professionnalisation de son approche commerciale.

C’est notamment dans cette logique que nous avons confié notre régie commerciale BtoB à Sportfive. Nous nous dotons ainsi de l’expertise et des moyens nécessaires pour accompagner ce changement d’échelle, développer nos partenariats et valoriser pleinement le potentiel économique du retour en Ligue 1.

Notre modèle est celui d’un club qui grandit vite mais qui veut surtout construire les bases solides de son développement à long terme.

Le club appartient au fonds d’investissement brésilien OutField, des stars mondiales du sport sont entrés au capital. Le Mans a une renommée internationale que l’on a du mal à percevoir en France…

Le Mans est une capitale mondiale du sport avec un événement qui bénéficie d’un rayonnement international exceptionnel : les 24 Heures du Mans. Cette dimension mondiale est parfois moins perceptible en France mais elle constitue un véritable atout pour le territoire.

De plus, Le Mans est une terre de sport : le basket y occupe une place historique avec un club en Pro A et le football rejoint désormais cette dynamique avec Le Mans FC en Ligue 1.

C’est aussi ce que nous avons mis en avant dans notre démarche auprès d’investisseurs : l’histoire du club, son identité, ses infrastructures mais aussi son ancrage dans un territoire sportif reconnu à l’international. Il existe un lien naturel et très fort entre Le Mans FC et les 24 Heures du Mans : deux marques qui portent le nom du Mans, deux univers sportifs de premier plan, et un potentiel de rayonnement qui peut être encore davantage valorisé.

L’arrivée d’OutField et d’investisseurs de dimension internationale vient précisément renforcer cette ambition et cette capacité d’attraction.