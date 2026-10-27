Fermetures d’usines, redressements judiciaires, suppressions de postes : à l’automne 2026, les signaux d’alerte se multiplient dans l’économie française et européenne. Dans tous les secteurs, des entreprises historiques vacillent malgré les promesses de réindustrialisation. Comment expliquer cette fragilisation de l’industrie ?
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