Fermetures d’usines, redressements judiciaires, suppressions de postes : à l’automne 2026, les signaux d’alerte se multiplient dans l’économie française et européenne. Dans tous les secteurs, des entreprises historiques vacillent malgré les promesses de réindustrialisation. Comment expliquer cette fragilisation de l’industrie ?

Les machines s’arrêtent, les chaînes de production ralentissent et les salariés attendent des nouvelles de leur avenir. En quelques semaines, plusieurs entreprises françaises ont vu leur situation se dégrader, certaines jusqu’à la liquidation judiciaire. Derrière ces annonces, une même inquiétude : celle d’un tissu industriel fragilisé, dont la disparition menace autant les emplois que les savoir-faire et l’activité de territoires entiers.