Temps de lecture estimé : 1 minute

Plus jeune, il m’est arrivé à plusieurs reprises d’être dans une position assumée voire recherchée du « pauvre ». Cette situation fort confortable était légitimée aux yeux de mon environnement par le fait que j’étais aveugle. Ainsi, installé dans ce rôle apitoyant, je voyais venir à moi nombre de sauveurs qui, pour beaucoup d’entre eux, venaient chercher auprès de moi de quoi se valoriser aux yeux des autres. Mais qui donc venait à moi ?

Vous vous en doutez bien, des personnes voulant faire à ma place avec bienveillance, convaincues que je ne pouvais pas, tout handicapé que j’étais. Me retirant dès lors beaucoup d’autonomie, ces personnes me retournaient in fine une image fort dégradante vous en conviendrez.

À d’autres moments, quand je souhaitais quelque chose que mon environnement jugeait impossible, je me mettais ainsi en route, déterminé à acquérir un peu de liberté et recherchant aussi une certaine forme de fierté. Dans l’action, j’ai ainsi pu goûter à la joie de réussir, au plaisir d’être parfois au coeur d’une action collective et je découvrais le bonheur d’agir.

En grandissant, j’ai compris la forte attractivité que je développais dès lors que je me mettais en action. A chaque nouveau projet et quel qu’en soit la nature, ceci me conduisait systématiquement à un schéma positif au travers de l’expérience que je vivais seul ou avec les autres. Je venais « percuter » les apprentissages négatifs imposés par mon environnement, et leur proposais au contraire d’expérimenter le « tout est possible ».

Je découvrais combien, en agissant, ma différence devenait une richesse pour moi mais aussi et parfois pour les autres. Saint-Exupéry disait : « Si tu diffères de moi, mon frère, loin de me léser, tu m’enrichis ». Que diriez-vous de s’enrichir les uns des autres en ne doutant plus, ni de soi ni d’autrui. n