Temps de lecture estimé : 1 minute

En ce mois de décembre, beaucoup d’entre nous sont habités par une grande question : les cadeaux ! Alors, qu’allons-nous bien offrir et comment s’en sortir face à cette question rituelle, « Tu veux quoi ? »

C’est d’ailleurs étonnant de constater que cette période dérange certains – voire beaucoup – d’entre nous. Personnellement, c’est peut-être mon côté radin qui me fait presque fuir cette occasion… (sourire).

En fait, le moment de recevoir fait parfois naître une certaine gêne, la peur de ne pas avoir la réaction attendue, la peur de blesser, de décevoir et donc d’afficher un sourire forcé… L’on se transforme, le temps d’un instant, en acteur menteur. Avant tout pour ne pas faire du mal.

Pour autant, je vous avoue en d’autres circonstances que recevoir un cadeau est parfois fort appréciable. Alors oui, comme tout être humain j’aime les cadeaux de la vie. Donner, voir l’autre s’émerveiller, que ce soit par un présent, une attention, un temps offert, un temps de partage, m’a souvent apporté bien plus d’émotions que le « recevoir ». Le cadeau a quelque chose de sublime parce qu’il a parfois cette magie de combler les deux protagonistes. Et puis lorsque les choses s’inversent, que le donneur devient le receveur et que le comblement devient réciproque, j’ai l’impression parfois d’entrer dans la gratitude. Des moments si délicieux de partage absolu.

La relation idéale, celle qui sait donner sans rien attendre en retour. Celle qui sait vivre l’instant présent avec intensité. Celle qui laisse demain libre d’advenir sans le prévoir mais juste en le permettant au présent. Vive les bons cadeaux de la vie quand ils nous mettent sur le chemin de l’autre. N’oubliez pas, chers lecteurs : « Le sens de la vie est de trouver votre cadeau. Le but de la vie est de le donner », Pablo Picasso.