La guerre en Europe est là, mais l’Europe n’est pas en guerre nous dit-on. Cette guerre sera le sujet de préoccupation prioritaire de notre président relatif Emmanuel Macron.

Est-on au bord d’une troisième guerre mondiale? On nous parle d’armes chimiques et de terreur nucléaire. Ce qui est sûr, c’est qu’avec le décès cette année de la reine Elisabeth II, tout semble confirmer l’installation d’un nouvel ordre mondial.

Il y a eu des élections mais la campagne éclair a semblé courte et d’emblée Monsieur Macron a su qu’il n’avait pas de majorité. Le 49.3 va devenir un chiffre clé constamment scandé face à une assemblée Nationale qui semble de plus en plus à droite. Les députés cherchent à s’emparer de l’exercice du pouvoir. On dit d’Elisabeth Borne qu’elle est une première ministre au carré. Bien sûr on entend parler de Monsieur Ciotti, de Monsieur Bardella et de Monsieur Mélenchon. Et est née la NUPES. Mais ce qui est marquant c’est la fracturation complète des Républicains. Pendant ce temps COP 27 oblige, on voit les forêts du sud-Ouest brûler. On nous parle d’une crise de l’énergie et la violence bat son plein avec des rodéos urbains. Radicalité, clandestins, crise identitaire, Ocean viking, tous ces mots semblent nous rappeler la variété des sujets que notre nouveau président entré dans l’ère Macron II doit affronter. Il a beau parler d’un conseil de la refondation, certains disent qu’il s’enlise et avant d’affronter en fin d’année 2022 la réforme des retraites, il n’a eu qu’un petit moment de douceur en décembre avec les Bleus qui ont flirté avec la victoire.

