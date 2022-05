Temps de lecture estimé : 1 minute

Dans le développement durable les maux s’accumulent.

On parle de déluge, on avait traversé des feux puis des mégafeux, on en est maintenant à faire face à des brasiers. Les tsunamis continuent, le mont Blanc semble avoir rétréci. On a l’impression d’être dans un mauvais film.

Il n’y a pas que les intempéries qui soient à la une de l’actualité. La vigne grimpe vers le nord, nos forêts de sapins disparaissent et où seront nos bébés phoques quand la banquise ne sera plus ? On nous parle même des data centers qui sont une calamité écologique. Dans cette actualité vert sombre, on entrevoit le nom de Yannick Jadot et on sent les prises de conscience de plus en plus aiguës.

Quant à la COP 26, elle a soulevé des désaccords plus que des accords. Et nos hommes politiques ont du mal à transmettre leurs visions. Ils parlent d’éoliennes, de décharges sauvages, paraissent submergés par l’immensité des questions qui se posent. Elles sont complexes.

On a pu lire dans la presse que la vitesse de l’extinction des espèces est inédite. On a des mots pires encore qui viennent bousculer notre esprit quand on entend des phrases comme la terre hurle ou le pire est à venir. Certes, on nous parle de tourisme durable, d’hydrogène vert, d’électricité décarbonée et de seconde main.

Mais où est dans tout cela le fil d’or d’une politique environnementale et sociétale construite ?