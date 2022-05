Temps de lecture estimé : 1 minute

Deux études récentes publiées par le cabinet Altarès et la Banque de France témoignent d’une forte augmentation des défaillances d’entreprise. Les méthodologies et les périodes de référence différentes aboutissent au même constat. De quoi interpeller, à juste titre, la sphère économique, affectée par la crise sanitaire et depuis peu par les conséquences de la guerre en Ukraine. Ces études soulignent cependant qu’il ne faut pas y voir une tendance économique négative mais un retour à la normale qui ne me surprend pas.

En premier lieu, les aides massives apportées aux entreprises mises à mal durant ces deux années de crise ont permis de maintenir l’économie à flot. À présent, notre économie passe progressivement d’un modèle « assisté » à un modèle « normal ». Ce retour laisse désormais place au cycle habituel de la vie économique, tel que nous l’avons connu avant la crise, où les entreprises naissent, grandissent et parfois meurent.

Dans ce contexte de retour à la normale, l’acteur le plus important pour une entreprise redevient… son client. Plus que jamais, la fluidité des relations interentreprises devient une clé de la survie et du développement des TPE/PME de notre pays. Le contexte de reprise ainsi que les tensions liées au terrible conflit en Ukraine viennent en effet exacerber le besoin de trésorerie : le paiement des factures, ainsi que la solidarité face à la flambée des matières premières et de l’énergie, redeviennent indispensables.

Dans ce contexte de relance, la Médiation des entreprises a mis en œuvre des dispositifs d’accompagnement des entreprises. En ce sens, plusieurs comités de crise et des médiations de filières continuent à être actifs afin de les soutenir et de rétablir un climat de confiance.

Le champ d’action du Médiateur des entreprises continue donc de s’élargir et de s’adapter pour atteindre un objectif qui n’a jamais été aussi stratégique aujourd’hui : renforcer ou retrouver la solidarité entre les acteurs économiques.

Le rétablissement d’un dialogue et le partage de l’effort apparaissent comme nécessaires. C’est en poursuivant une dynamique du « chacun prend sa part » que les aides de l’État pourront naturellement être remplacées et que l’économie pourra reprendre son cours.

L’objectif de la Médiation est de proposer des solutions au développement harmonieux des entreprises et de rééquilibrer le rapport de force qui, parfois, pèse et détériore la relation entre les parties prenantes. Il était prévisible que le jeu de la reprise influe sur le nombre croissant ou décroissant des défaillances. La dynamique à suivre pour éviter que cette hausse ne s’aggrave, repose désormais, sur la solidarité et la confiance des acteurs.