Rassurez-vous, je ne vais pas évoquer ici les difficultés de nos hôpitaux liés à la complexification du modèle français et à la pénurie récurrente de professionnels. Pénurie d’ailleurs lancinante qui oblige les établissements publics ou privés à faire appel à des médecins voire à des infirmières étrangères sans qui nos hôpitaux fermeraient.

Non, je veux simplement souligner que nos établissements privés de santé ou de prise en charge médico-sociale sont tous, peu à peu, absorbés par des investisseurs étrangers plus soucieux de rentabilité que de l’intérêt sanitaire des territoires français. Certes, seul le secteur privé, minoritaire dans notre pays, est concerné. Mais cette réalité que l’on touche du doigt avec l’affaire Orpea renforce ceux, nombreux, qui veulent la mort du privé au profit du public.

N’est-il pas temps d’imaginer un secteur sanitaire et médico-social privé et « made in France » à travers un fonds d’investissement dédié et géré, par exemple, par la Caisse des Dépôts ?

La BPI a eu l’excellente idée de créer le French care, un mouvement des acteurs français de la santé. Il serait temps d’imaginer un French care à capitaux et gouvernance française.