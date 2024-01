Temps de lecture estimé : 2 minutes

Souvent, entrepreneuriat et rebond vont de pair. Une chronique signée Anne Baron, directrice générale de l’association Les Rebondisseurs Français.

Le marketing d’influence, un univers en rebond. Après la loi influenceurs, tout un secteur s’est remis en cause, bien décidé à en finir avec les pratiques destructrices. Aujourd’hui, c’est une nouvelle étape qui s’ouvre. Une renaissance aux airs de rebond… Décryptage.



L’essor des réseaux sociaux a permis également le développement d’un outil marketing fort : l’influence digitale. Quelques dérives plus tard, afin d’encadrer le secteur, la loi influenceurs est née. Cet accouchement dans la douleur en juin 2023 voit déjà pointer le nez des ajustements : un nouveau rebond à prévoir en 2024 pour le marché ? Ou un bien nécessaire à l’heure où l’intelligence artificielle a aussi envie de paillettes et souhaite étendre son empire ? À moins que les influenceurs virtuels ne prennent le pouvoir pour sauver le marché et retourner vers plus d’authenticité ?

Influence4You en sauvegarde : une procédure pour rebondir ?

Une agence d’influence décide quant à elle de jouer la carte de la transparence. Stéphane Bouillet, fondateur de la plate-forme Influence4You a annoncé fin décembre 2023 sur LinkedIn la mise sous sauvegarde de l’entreprise. En cause ? Un remboursement des dettes devenu compliqué, notamment le PGE, et une baisse de chiffre d’affaires due à la perte d’un client clé. Face au développement du nombre d’agences de marketing dans ce domaine ces dernières années, régner sur ce marché digitalisé devient mission impossible. Mais comme le souligne le fondateur : « La procédure de sauvegarde n’est ni un redressement judiciaire ni une liquidation. C’est simplement une étape difficile dans la vie d’une entreprise qui permet de surmonter des moments délicats ». L’objectif de l’agence pour 2024 est clair : le rebond !

En 2024, devenez influenceur du rebond

Petit à petit, les entrepreneurs partagent leurs difficultés… Et leurs rebonds. Cette transparence serait-elle en train de devenir un facteur d’influence ? Ce nouvel engouement pour plus de sincérité permet à certains de trouver des solutions pour rebondir, des partenaires pour avancer, ou encore d’inspirer d’autres entrepreneurs, en herbe ou non. Et si en 2024, chaque entrepreneur osait partager ses hauts mais aussi ses bas ? Ces partages, véritables richesses, pourraient influencer le rebond économique ! Seriez-vous prêt à devenir un influenceur du rebond ?