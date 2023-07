Temps de lecture estimé : 1 minute

Issu d’une famille qui produit des vins dans le Bordelais depuis 1897, François Lurton incarne la quatrième génération de vignerons. Il est aujourd’hui, à la tête d’un exceptionnel patrimoine viticole comprenant des domaines en France, mais aussi à l’étranger en Espagne, en Argentine et au Chili. Il perpétue avec respect les valeurs qui lui ont été transmises en partageant le même amour de la vigne et des traditions.

L’aventure du Domaine des Fumées Blanches débute en 1997 lorsque François Lurton et son frère Jacques découvre ce prestigieux terroir, idéal pour cultiver le Sauvignon blanc. Situé au cœur de la Gascogne, le domaine tire son nom du brouillard matinal, qui dérive tel

de la fumée blanche au-dessus du vignoble. À travers ce domaine, François Lurton cherche à révéler tout le potentiel du cépage Sauvignon blanc. Passionné dans l’âme, il dévoile millésime après millésime, toute la richesse de la palette aromatique des «fumées blanches» mais surtout l’identité unique du Sauvignon Blanc.

Zoom sur la cuvée «Les Calcaires» millésime 2022. Cette grande cuvée est un mono-cépage élaboré à partir de Sauvignon blanc. D’une robe jaune pâle et brillante avec de légers reflets verts, ce vin dévoile un nez intense sur des notes de citron et de fruits tropicaux tels que la mangue et le litchi. La bouche tout en élégance et volume délivre une finale fraîche et saline.

Ce vin d’exception s’appréciera à merveille en apéritif ou lors d’un repas avec un filet de sandre à l’aneth, une sole meunière ou encore avec des fruits de mer. Il se dégustera à une température comprise entre 9°C et 11°C. Bonne dégustation !