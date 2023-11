Temps de lecture estimé : 1 minute

Tirant les leçons du passé, la France entend désormais placer son avenir dans la réindustrialisation. Elle peut compter pour cela sur le dynamisme économique des Yvelines, dans des secteurs de pointe tels que l’aéronautique, l’automobile et l’industrie de défense, sans oublier la foodtech et l’agritech. Notre territoire prend ainsi toute sa part de l’effort national pour reconquérir notre souveraineté économique, et notamment industrielle.

Tâche difficile, tant l’industrie française est confrontée à des enjeux parfois contradictoires. On lui demande de recréer les centaines de milliers d’emplois détruits depuis vingt ans, tout en adaptant ses chaînes de production aux impératifs climatiques et énergétiques. Elle doit redonner à notre pays sa puissance économique, tout en se battant contre les industries américaines et chinoises moins taxées et moins réglementées. Ce qui est vrai partout en France l’est encore davantage pour notre département, dont l’identité est si profondément attachée à la production et à l’innovation.

C’est pourquoi il est crucial, et même vital, de soutenir au quotidien nos chefs d’entreprises, véritables fers de lance de la relance. La Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI) Versailles-Yvelines est en ce sens le premier accompagnateur des entreprises. Ainsi, les implantations d’activités industrielles décarbonées et créatrices d’emplois sont éligibles à une subvention du fonds de revitalisation, créé en juin dernier en partenariat avec la préfecture du département. Ce sont également les conseillers de la CCI qui défrichent pour les entrepreneurs l’ensemble des aides à leur disposition, et qui les guident dans leurs candidatures aux appels à projets du plan France 2030. Start-up, TPE, PME, ETI ou grands groupes : chaque entreprise est importante à nos yeux, car chacune d’elles contribue à faire rayonner notre territoire, y compris à l’export. En lien avec les élus locaux, notamment sur les problématiques d’aménagement du territoire et de disponibilité du foncier, la CCI

Versailles-Yvelines répondra toujours à l’appel des porteurs de projets désirant établir leur activité dans notre territoire. Nous disposons de tous les atouts et de tous les instruments pour faire des Yvelines le département le plus innovant et le plus entreprenant de France.

Saisissons notre chance !