Temps de lecture estimé : 2 minutes

Pour les passionnés de football, les vignettes Panini faisaient (ou font toujours) partie de leur quotidien.

C’est une belle histoire qui dure depuis un demi-siècle. Et qui se transmet de génération en génération. Alors pour l’occasion, Panini tenait a sortir un album collector pour revenir sur les cinquante dernières années du championnat de France. Une belle opération qui permet aux petites vignettes de s’assurer une longévité encore plus grande.

La magie se poursuit. Souvenez-vous, dans les cours de récré ou à la maison entre copains… Peut-être avez vous fait partie de ces enfants et adolescents fans de ces vignettes à collectionner ? À l’origine de Panini, selon Le Parisien Week-end, l’épopée d’une famille italienne démarrée dans un café de Modène, tenu par Olga Panini et ses fils Giuseppe et Benito. Fous de ballon rond, les deux mômes découpaient des footballeurs dans les journaux puis ils ont eu l’idée de ces vignettes imprimées. Panini a en réalité plus de 60 ans, mais la marque fête ses 50 ans avec la Ligue 1 en France cette année (car oui le succès s’est plutôt bien exporté à travers le monde !). On raconte même qu’un tube de colle était vendu avec les vignettes tout au début avant de devenir des autocollants.

Un album collector pour l’occasion

Pour ses 50 ans l’entreprise de vignettes a voulu proposer à ses fans une rétrospective d’un demi-siècle du football français. Avec au menu les joueurs les plus emblématiques, les meilleurs buteurs, les nouveaux talents, etc. De quoi ravir les plus grands passionnés et les collectionneurs. Concrètement, l’album, qui présente toujours comme habituellement les équipes du championnat français pour la saison 2024-2025 revient, par intermittence, sur l’histoire des 50 dernières années. L’album de 104 pages comprend au total 530 stickers à collectionner, dont 170 spéciaux.

À l’occasion du lancement de cette édition spéciale, les dirigeants de la LFP et de l’UNFP ont voulu s’associer à cet événement anniversaire. Des anciennes gloires telles que Pedro Pauleta, Robert Pirès, Sonny Anderson, Luc Sonor ou Frédéric Piquionne ont été mises à l’honneur en recevant un grand format de leurs vignettes les plus mythiques.

Une belle réussite financière

Il n’est jamais simple pour une entreprise de durer. Et Panini est un exemple parfait de réussite sur ce point-là. En 2018 par exemple Panini enregistrait un chiffre d’affaires de plus d’un milliard d’euros, soit près du double des 563 millions d’euros enregistrés en 2017. Le Mondial 2018 en Russie, remporté par la France, y est aussi pour beaucoup.

Surtout, Panini a toujours su s’adapter. « La marque est présente dans 150 pays, emploie 1 000 salariés et Internet a tout changé. Quand il vous manque une vignette vous pouvez la commander sur le site Panini pour enfin compléter votre album », écrivait en 2021 le journaliste David Abiker sur Radio Classique. Collectionner ces vignettes est une pratique qui se transmet entre les générations : « Je faisais petit la collection au Portugal, je me souviens de la vignette de Fernando Gomes et quand j’ai eu la mienne cela a été une grande fierté, raconte Pauleta. Après c’est mon fils qui remplissait les albums. J’ai la collection complète de ceux avec la sélection en Coupe du monde ou à l’Euro », explique l’ancien joueur du Paris Saint-Germain dans les colonnes de L’Équipe. Bref, les vignettes Panini ont encore de belles heures devant elles… Et ce pour notre plus grand plaisir.