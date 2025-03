Temps de lecture estimé : 1 minute

Il y a quelques semaines, se déroulait à Bordeaux la 5e étape du tour de France des achats responsables. Ce dispositif que je vous ai déjà présenté, permet au Médiateur des entreprises de promouvoir le Parcours national des achats responsables auprès des institutions et des acteurs économiques dans les territoires. Je constate lors de chaque nouvelle étape, l’intérêt grandissant de tous les acteurs pour cet axe de développement et un mot, voire un comportement, ressort à chaque fois : la responsabilité.

Un achat responsable, vous le savez, se dit d’un achat auprès d’un partenaire pour minimiser les impacts environnementaux et sociétaux, et favoriser les bonnes pratiques en termes d’éthique et de droits humains. L’adjectif « responsable » renvoie à la responsabilité sociétale des entreprises (RSE). En ce sens, les achats responsables ont une dimension éthique. C’est pour cette raison que le Médiateur des entreprises s’investit autant sur les sujets d’économie sociale et solidaire.

Nous avons travaillé très dur pour mettre au point la norme internationale ISO 20400 sur laquelle s’adossent toutes les bonnes pratiques que nous promouvons auprès de l’écosystème économique. De ce fait, je m’enorgueillis que les entreprises françaises et européennes soient systématiquement sur le podium de la RSE mondiale (étude EcoVadis).

La responsabilité est un terme universel mais sa définition et son application sont fluctuantes selon les régions du monde. Et ce constat est d’autant plus clair dans le contexte politique et économique actuel. Les équilibres historiques tombent les uns derrière les autres, les alliances se défont et de nouveaux standards s’ajustent. La France et l’Europe défendent une certaine idée du développement et, face à des enjeux diplomatiques et économiques puissants, nous avons le devoir de maintenir, voire de promouvoir, cette vision.

Les achats responsables ont une valeur matérielle et immatérielle. Cette dernière peut dorénavant être mesurée et valorisée par les entreprises grâce à un outil que nous venons de mettre au point. C’est ce genre d’action qui nous permettent de conserver un haut niveau de responsabilité. Et c’est comme cela que nous marquerons notre différence synonyme de plus forte compétitivité vis-à-vis de ceux pour qui la responsabilité n’est plus une valeur.