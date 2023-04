Temps de lecture estimé : 2 minutes

Comme vous le savez la mission du Médiateur des entreprises consiste à renforcer la confiance entre les acteurs économiques car celle-ci constitue un élément clé pour la compétitivité et le développement territorial de nos entreprises. Mais cette confiance a été particulièrement mise à mal ces dernières années et singulièrement en 2022. Lors de mon discours de présentation de notre bilan j’ai pu en évoquer les diverses raisons : la flambée des cours des matières premières, les augmentations des coûts de la logistique, la pénurie des composants électroniques ou encore la hausse des prix de l’énergie. De cette succession de phénomènes économiques rarement expérimentés jusque-là, débouche un changement de certains comportements. Un phénomène de défiance s’est progressivement installé dans les esprits. C’est ainsi que nous avons entendu dans nos échanges avec les acteurs économiques : «Ce sont des voleurs, ils profitent de la crise pour nous imposer des prix hallucinants sans aucune discussion.» C’était le cas dans la filière BTP avec laquelle nous avons beaucoup travaillé, mais aussi dans les secteurs de l’électronique, de l’énergie, et plus récemment dans celui de la grande distribution. Face à ce discours clivant et caricatural qui monte les uns contre les autres, je tire la sonnette d’alarme : halte à la défiance. Le dialogue doit rester la seule réponse possible !

La Médiation des entreprises a justement joué ce rôle «d’anti-défiance» tout au long de l’année dernière en mettant en place des actions innovantes au plus près de nouvelles tensions économiques. Ainsi, mon équipe a effectué près de 3 700 interventions sur l’ensemble du territoire. Après un début d’année plutôt stable, le second semestre a enregistré une accélération des demandes en lien avec l’envolée des prix de l’énergie. En effet, les saisines en médiation ont bondi de 33% au deuxième semestre 2022 par rapport à la même période un an plus tôt. Ceci montre bien que le dialogue, notamment assisté par un médiateur, est une voie de plus en plus choisie par les entreprises.

Parmi les outils « anti-défiance» que nous avons mis en place en 2022, il y a notamment le comité de crise sur l’énergie qui a conçu une checklist* qui permet de répondre aux interrogations des entrepreneurs concernant leurs contrats d’énergie. Autre action innovante : une médiation de la filière BTP qui a permis d’aboutir à la signature d’une charte de bonnes pratiques et, plus récemment, a coordonné la conception d’un dispositif d’analyse des coûts de production des matériaux de construction. Il s’agit d’un véritable outil de confiance destiné à éclairer les acteurs de la filière BTP sur la décomposition des coûts de production des matériaux. Un dernier exemple concerne notre mission sur les relations entre la grande distribution et ses fournisseurs. Ce travail collectif a participé à la signature d’une charte d’engagements des distributeurs afin de mieux prendre en compte les hausses de prix de produits alimentaires, mais aussi des coûts liés aux intrants, à l’énergie, à l’emballage ou au transport. Nous avons également mis en place, en relation avec le Médiateur des relations commerciales agricoles, des médiations à l’occasion des négociations annuelles.

Toutes ces actions montrent à quel point le dialogue reste la seule réponse possible afin de réapprendre à travailler ensemble et à se faire confiance. Ces deux enjeux sont au cœur de notre mission de médiation, et ceci depuis de nombreuses années !

*constamment remise à jour, cette checklist est disponible sur notre site mediateur-des-entreprises.fr